Exclusief voor abonnees Mario Danneels over dat ene zinnetje waarmee hij zaak Boël op gang bracht: “Rot gevoeld toen Albert contact verbrak met Delphine door mijn boek” Sander Van den Broecke

29 januari 2020

00u00 0 Royalty 20 jaar geleden schreef journalist Mario Danneels, toen een jongen van achttien, een biografie over koningin Paola. Er stond één halve zin in over een buitenechtelijk kind van koning Albert. Dertien woorden die een schandaal deden losbarsten, ook al was het al eerder verschenen. Toch ging Danneels de geschiedenis in als de man die de bal aan het rollen bracht. "Ik ben blij dat Delphine het me nooit kwalijk heeft genomen."

Mario Danneels: "Er stond één scoop in het boek, volgens mij. Paola had in de jaren zestig een zwaar verkeersongeval gehad en daar had ze een litteken aan overgehouden. Ik dacht dat alle kranten dáárop zouden springen. Zo naïef was ik dus. (lacht) Dat Albert een buitenechtelijk kind had, was geen nieuws. Het wás al geschreven en alle kranten wisten ervan. Zowel het Franstalige 'Père Ubu' als het Nederlandstalige ''t Scheldt' hadden het verhaal twee jaar eerder, in 1997, al eens gepubliceerd, maar dat waren kleine satirische blaadjes van rechtse strekking en de pers had die berichtgeving genegeerd. Ze wilden zich niet verbranden aan een gekleurde bron. Het koningshuis was toen echt nog een heilig huisje."

