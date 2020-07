Man valt flauw tijdens gesprek met prins Charles MVO

10 juli 2020

Prins Charles (71) wist niet wat hem overkwam toen hij gisteren op bezoek ging bij het distributiecentrum van supermarkt Asda in Bristol. Eén van de werknemers met wie hij wilde praten viel plots flauw.



Dat gebeurde in het midden van het gesprek. Eerst lijkt de man gewoon zijn evenwicht te verliezen, maar kort daarna valt hij achterover op de grond. Charles gaat meteen kijken of zijn gesprekspartner gewond is, maar vanaf het moment dat iemand hem verzekert dat de man oké is, gaat hij praten met een andere werknemer.

“Charles was niet uit het veld te slagen”, aldus de Britse kranten vanochtend. “Hij was heel professioneel en ging opnieuw een gesprek aan met de man in kwestie toen die weer op de been was.” De aanwezige pers kon het voorval ook op camera vastleggen.