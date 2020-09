Malta wil opmerkelijk cadeau dat Britse prins George (7) kreeg terug: “Dit hoort in een museum” Simone van Zwienen

28 september 2020

20u05

Bron: AD 0 Royalty Malta wil de fossiele haaientand terug die bioloog en televisiemaker David Attenborough (94) cadeau gaf a an de Britse prins George (7), de oudste zoon van prins William (38). De minister van Cultuur vindt dat het geschenk t entoongesteld moet worden op het eiland waar het werd ontdekt.

Kensington Palace maakte zaterdag bekend dat de jonge prins een prehistorische haaientand heeft gekregen van Attenborough, een geschenk dat erg in de smaak viel. “Hij vroeg wat het was, hoe groot het was en ga zo maar door. Hij was erg geïnteresseerd in fossielen en leek het erg leuk te vinden", zei de natuuronderzoeker daarover. “Ik herinner me dat ik op zijn leeftijd fossielen had gekregen, dus ik dacht: ik doe hetzelfde.”

Prins George is volgens zijn vader een groot fan van Attenborough. Ook prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) waren onder de indruk van het bezoek. ‘Sir David’, in zijn jeugd een verwoed verzamelaar van fossielen en andere natuurlijke overblijfselen, bezocht Kensington Palace vanwege de voorvertoning van zijn nieuwe documentaire ‘A Life On Our Planet’, die vanaf 4 oktober te zien is op Netflix. De Britse royals kregen een exclusieve preview in de tuin van hun optrekje in Londen.



(Lees verder onder de foto.)

23 miljoen jaar oud

De bijzondere tand komt van de carcharocles megalodon, een uitgestorven haaiensoort die ruim drie miljoen jaar geleden leefde en die drie keer zo groot was als de grote witte haaien van tegenwoordig. Attenborough vond het fossiel eind jaren zestig tijdens een gezinsvakantie op Malta. Het was ingebed in zachtgele kalksteen en zou ongeveer 23 miljoen jaar oud zijn.

De Maltese minister van Cultuur Jose Herrera stelt nu dat de tand in een plaatselijk museum tentoongesteld moet worden. Hij beloofde er alles aan te doen om het fossiel terug te krijgen. “Er zijn enkele artefacten die belangrijk zijn voor het Maltese natuurlijke erfgoed en die in het buitenland terecht zijn gekomen. Ze verdienen het te worden teruggevonden”, vertelde hij aan de Times of Malta, zonder details te geven over hoe hij het fossiel terug wil halen.



Malta was tot 1964 een Britse kolonie. “We besteden terecht veel aandacht aan historische en artistieke artefacten. Dit is echter niet altijd het geval met onze natuurlijke historie. Ik ben vastbesloten om daar verandering in te brengen”, aldus de minister nog.

Bekijk hieronder de trailer van de nieuwste docu van David Attenborough:



