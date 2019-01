Maleisische koning Muhammad V treedt onverwacht af bvb

06 januari 2019

13u58

Bron: ANP, Belga 0 Royalty De Maleisische koning Muhammad V is afgetreden. Dat heeft het Nationale Paleis vandaag bekendgemaakt. Zijn aftreden komt onverwacht. Maleisië kent een roulerend koningschap, waarbij elke vijf jaar een sultan uit een andere regio wordt verkozen tot koning. Muhummad was sinds 2017 koning. De reden voor de abdicatie is nog niet bekend. Hij was de vijftiende koning van het land.

Maleisië heeft negen deelmonarchieën. Diegene die wordt aangewezen als koning is dan gedurende die vijf jaar niet het hoofd van zijn deelmonarchie. Een regent neemt zijn plaats in. Nadat de vijf jaar om is, wordt diegene weer hoofd van zijn deelmonarchie. Muhammad V is sultan van Kelantan.

Er waren al langer speculaties over het aftreden van Muhammad V als vijftiende ‘Agong’, ofte ‘hoogste regeerder’. De speculatie startte nadat de negen sultans eerder bijeengekomen waren. Volgens de officiële mededeling keert de 49-jarige man terug naar Kelantan om zijn volk en regering bij te staan in de ontwikkeling van de staat.



Het aftreden komt een week nadat de koning na twee maanden ziekteverlof juist weer was begonnen. Muhammad is gescheiden, maar in december doken er foto's op van zijn nieuwe huwelijk dat in Rusland werd voltrokken. Het hof wil niet reageren op de beelden.

De rol van de Maleisische koning is grotendeels ceremonieel. De premier en zijn regering oefenen immers de meeste bevoegdheden uit.