Maleisische koning Muhammad V treedt onverwacht af, vermoedelijk door huwelijk met Russisch model

06 januari 2019

13u58

Bron: ANP, Belga 4 Royalty De Maleisische koning Muhammad V is afgetreden. Dat heeft het Nationale Paleis vandaag bekendgemaakt. Zijn aftreden komt onverwacht. Maleisië kent een roulerend koningschap, waarbij elke vijf jaar een sultan uit een andere regio wordt verkozen tot koning. Muhummad was sinds 2017 koning. De reden voor de abdicatie is nog niet bekend. Hij was de vijftiende koning van het land.

Er waren al langer speculaties over het aftreden van Muhammad V als vijftiende ‘Agong’, ofte ‘hoogste regeerder’. De speculatie startte nadat de negen sultans eerder bijeengekomen waren. De premier ontkende het nieuws afgelopen vrijdag nog, maar het blijkt nu toch waar te zijn. Volgens de officiële mededeling keert de 49-jarige man terug naar Kelantan om zijn volk en regering bij te staan in de ontwikkeling van de staat.

Maleisië heeft negen deelmonarchieën. Diegene die wordt aangewezen als koning is dan gedurende die vijf jaar niet het hoofd van zijn deelmonarchie. Een regent neemt zijn plaats in. Nadat de vijf jaar om is, wordt diegene weer hoofd van zijn deelmonarchie. Muhammad V is sultan van Kelantan. De rol van de Maleisische koning is grotendeels ceremonieel. De premier en zijn regering oefenen immers de meeste bevoegdheden uit.

Russisch model

Volgens geruchten heeft het aftreden veel met het liefdesleven van de sultan te maken. Muhammad had Maleisië namelijk geschokt met berichten dat hij tijdens zijn afwezigheid - hij was de afgelopen twee maanden op ziekteverlof - in Moskou was getrouwd met een 24 jaar jonger voormalig model. Het paleis heeft dat nooit willen bevestigen en ook in dit geval zei de premier van niets te weten, maar op sociale media circuleerden talrijke foto’s van de koning en Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina, tijdens een gelegenheid die toch veel weg had van een trouwceremonie.

Dat leidde bij de streng gelovige moslims tot veel ophef en verontwaardiging. Hoe kon Oksana ooit worden geaccepteerd als koningin terwijl er tal van foto’s van haar in bikini in omloop waren? Dat was ondenkbaar, al liet een voormalige advocaat-generaal van de regering weten dat trouwen met een buitenlandse vrouw de Yang di-Pertuan Agong niet voor zijn ambt diskwalificeerde.

