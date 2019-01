Maleisië wil deze maand nog opvolger voor koning die onverwacht aftreedt kg

08 januari 2019

11u06

Bron: Belga 0 Royalty Maleisië krijgt nog deze maand een opvolger voor sultan Muhammad V van Kelantan. Dat heeft het paleis in Kuala Lumpur aangekondigd na een ontmoeting tussen verschillende sultans. Zondag raakte bekend dat Muhammad aftreedt. Op 24 januari wordt een nieuw staatshoofd aangeduid en op 31 januari zal de nieuwe sultan de eed afleggen.

Muhammad V is het eerste staatshoofd van Maleisië dat er de brui aan geeft sinds het land in 1957 onafhankelijk werd van de Britten. Het ontslag kwam als een verrassing, maar er werd al langer over gespeculeerd. Zo was hij sinds begin november met ziekteverlof. Later volgden geruchten over zijn huwelijk met de Russische schone Oksana Voevodina, een vroegere Miss Moskou.



De 49-jarige Muhammad zou eind november met de 25-jarige Voevodina getrouwd zijn, die zich eerder had bekeerd tot de islam. Dat nieuws is echter nog niet officieel bevestigd.

Muhammad V is de heerser van Kelantan, een van de dertien staten in het land. Die staten worden geregeerd door negen koninklijke families. De monarchie is in het land bijgevolg een unicum: om de vijf jaar wordt een nieuw staatshoofd voor heel Maleisië gekozen onder de negen vorsten.



De rol van de Maleisische koning is grotendeels ceremonieel. De premier en zijn regering oefenen immers de meeste bevoegdheden uit.