Maakten Harry en Meghan ruzie tijdens huwelijk prinses Eugenie? KVDS

13 oktober 2018

11u34

Bron: The Sun, ITV 2 Royalty Er is in het beste huwelijk wel eens onenigheid en dat lijkt ook op te gaan voor de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Toch als we lichaamstaalexpert Judi James mogen geloven. De vrouw volgde het huwelijk van prinses Eugenie voor de Britse tabloid The Sun en merkte plots dat er iets fout leek te gaan tussen het koppel, net voor de ceremonie in St George’s Chapel begon.

“Om een of andere reden leek Harry afwezig en nerveus terwijl ze zaten te wachten”, aldus James. “Meghan keek recht voor zich uit. Ingetogen, onverstoord en met een beleefde glimlach op het gezicht. Op zeker moment mompelt Harry iets tegen haar en zie je haar wenkbrauwen omhooggaan. Vervolgens draait ze haar hoofd naar hem toe en antwoordt ze iets, dat ze kracht bijzet met nadrukkelijke gebaren.” (lees hieronder verder)

“Meghan lijkt een beetje op een moeder met een stout kindje en heft zelfs haar beide armen op in een gebaar dat kan duiden op lichte wanhoop”, gaat James verder. “Wat het ook is dat ze zei, even later leunt ze vooruit en maakt ze een praatje met de gasten die een rij voor haar zitten. Harry wrijft daarop in zijn gezicht, snuift en likt ongeduldig aan zijn lippen, terwijl hij zich tegen de zijkant van zijn stoel laat zakken. Hij kijkt ook weg van Meghan.” (lees hieronder verder)

De lichaamstaalexpert stelt iedereen wel meteen ook gerust. “Als ze inderdaad een klein meningsverschil hadden, was dat snel over. Want na de ceremonie zagen we hen weer zoals we hen kennen: liefdevol naar elkaar toe en knuffelend”, aldus nog James.

Meghan en Harry trouwden vijf maanden geleden in dezelfde kerk als Eugenie.