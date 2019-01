Maakt Meghan Markle straks weer haar opwachting in laatste seizoen 'Suits'? TDS

26 januari 2019

14u59

Bron: ANP 0 Royalty Aaron Korsh, de bedenker van de populaire advocatenserie Suits, heeft nog geen idee hoe het negende en laatste seizoen eruit gaat zien. De tv-maker wil vooral niet speculeren wie er van de vaste cast wel en niet hun opwachting maken.

In de afgelopen maand werd door Britse media druk gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Suits’ grootste ster Meghan Markle. Zij verliet de serie om te kunnen trouwen met de Britse prins Harry. In het laatste seizoen zou de hertogin van Sussex een kleine gastrol moeten vertolken, zo wordt hardnekkig gehoopt.

“Op dit moment weet ik niet wie van de oude originele cast terugkeert en wie niet”, aldus Korsh tegen Deadline. “Ik kan wel zeggen dat ik geen idee heb waar die kranten over schrijven.” Daar kan voorzichtig uit geconcludeerd worden dat Meghan zich in ieder geval niet meer laat zien.

De Britse tabloids speculeerden dat de makers van Suits miljoenen euro’s zouden overmaken naar een goed doel naar keuze om Meghan over te halen. “Dat heb ik niet geregeld”, aldus Korsh duidelijk.

Suits is in Nederland op Netflix te zien en loopt enkele seizoenen achter op Amerika. Afgelopen week kwam het laatste deel van de zesde reeks online. Meghan is ook nog in seizoen 7 te zien als Rachel Zane.