Maak kennis met de ‘geheime’ zus van prins William en Harry: “Na jaren van wrevel, willen ze nu eindelijk een band” TDS

19 september 2019

12u00

Bron: Hola!/Primo 0 Royalty Het was dé grote droom van prinses Diana: een zusje op de wereld zetten voor haar zonen prins William (37) en Harry (34). Hoewel dat meisje er uiteindelijk nooit is gekomen, hebben William en Harry wel degelijk een zus. Het is te zeggen: een stiefzus, de dochter van Camilla Parker Bowles, hun stiefmoeder. T er nagedachtenis van hun moeder, zouden William en Harry besloten hebben het contact met die zus flink te verstevigen.

Doet de naam Laura Lopes (41) een belletje rinkelen? Bij de meesten wellicht niet. Laura is de dochter van Camilla Parker Bowles uit haar eerste huwelijk. Ze kreeg daarnaast ook zoon Tom (44), die aan de slag is als schrijver en journalist. Toen Camilla in 2005 toetrad tot de koninklijke familie, door in het huwelijksbootje te stappen met prins Charles, besloot Camilla om haar kinderen ver weg van de belangstelling te houden.

Volgens koninklijke bronnen konden de prinsen het tijdens hun jeugd niet bepaald goed vinden met de kinderen van Camilla. Daar zou intussen verandering in gekomen zijn, gezien William en Harry vastberaden zijn om de banden met Laura te verstevigen. Zo was Laura’s dochtertje zelfs één van de bruidsmeisjes tijdens het huwelijk van prins William en Kate Middleton in 2011. En ook sinds Meghan Markle en prins Harry de trotse ouders werden van baby Archie, zou hun band steeds hechter zijn geworden.

“William en Harry weten dat hun moeder graag een meisje wou, een zusje voor haar jongens, en aan dat verlangen willen ze nu, jaren na haar dood, voldoen”, zegt Andrew Morton, de biograaf van Diana. De koninklijke bron treedt bij: “Ze doen echt hun best. Ze willen dat hun stiefzus een échte tante is voor George, Charlotte, Louis en Archie. Ter nagedachtenis van hun moeder willen ze hun banden aanhouden.”

(lees verder onder de foto)

Uit de spotlights

Stiefzus Laura - die overigens drie kinderen heeft: dochter Eliza (12) en tweelingbroers Louis en Gus (11) - koos steeds voor een teruggetrokken bestaan. Maar hoewel ze haar haar stiefbroers William en Harry jaren geleden liever kwijt dan rijk was, zouden ze hun verschillen intussen hebben uitgeklaard.

“William en Harry wilden wel overeenkomen met Laura toen zij hun stiefzus werd, maar dat was moeilijk”, klinkt het. “Laura was op dat moment al een twintiger, en de hele affaire rond haar moeder en Charles, het jarenlange geflikflooi tussen de twee, irriteerde haar mateloos. En die irritatie spiegelde ze ook af op William en Harry. Ze heeft op die manier ook jarenlang geweigerd om op officiële gelegenheden aanwezig te zijn, in tegenstelling tot haar broer Tom, die wel soms van de partij was.”

Moeilijke jaren

“Laura vond het echt lastig. We keken ’s morgens altijd met verrekijkers uit onze ramen en telden het aantal paparazzi dat nu weer in de tuin zou liggen”, zegt broer Tom. “Ik kon dat wel plaatsen, maar Laura had het daar echt moeilijk mee. Maar ze heeft het een plaats gegeven. Zeker sinds de geboorte van Archie. En daar heeft Meghan, nochtans een complete buitenstaander, een grote rol in gespeeld. Laura en Meghan begrijpen elkaar perfect. In die mate zelfs dat ze zich een beetje schuldig voelt dat ze haar band met William en Harry jarenlang zo heeft verwaarloosd.”

Daar wil Laura dan ook iets aan doen. “Ze heeft drie geweldige kinderen en ze wil dat ze samen met de kinderen van William en Harry kunnen opgroeien. Van zodra ze kan, spreekt ze ergens met hen af zodat de kinderen heerlijk samen kunnen spelen. Ik denk dat Diana het graag zo gewild had.”