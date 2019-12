Luxemburgse kroonprinses Stéphanie (35) is eindelijk zwanger Mario Danneels

06 december 2019

14u04 2 Royalty Even heugelijk als onverwacht nieuws uit Luxemburg: kroonprins Guillaume (38) en zijn Henegouwse vrouw Stéphanie (35) verwachten een eerste kindje, ruim zeven jaar na hun huwelijk.

Omdat een baby al die tijd uitbleef hadden de Luxemburgers er zich eigenlijk al bij neergelegd dat de ooievaar niet meer zou langskomen bij de 35-jarige prinses. Het hof kondigde vrijdag aan dat Stéphanie nu alsnog zwanger is, waardoor Guillaume de troonopvolging dus in rechte lijn kan voortzetten. Het vijfde kleinkind van groothertog Henri en groothertogin María Teresa moet in mei geboren worden.