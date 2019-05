Logeer eens bij prins Charles: Britse koninklijke familie verhuurt kasteel vanaf 186 per nacht Redactie

26 mei 2019

Wie graag wil ervaren hoe het voelt om een Britse royal te zijn, krijgt daar nu de kans toe. Vanaf 186 euro per nacht kan je in één van de kastelen van de Britse koninklijke familie logeren. Je moet wél naar een afgelegen plek op het meest noordelijke punt van de Schotse kust. Daar heeft prins Charles het Castle of Mey gedeeltelijk laten ombouwen tot een chique B&B.

Castle of Mey was ooit de vaste vakantiestek van de Queen Mum, de moeder van de huidige Queen. Zij stierf in 2002 toen ze 102 jaar was. Misschien werd ze zo oud dankzij de gezonde lucht die ze hier elk jaar in augustus kwam opsnuiven. De Queen Mum had het kasteel in 1952 gekocht, na de dood van haar man, koning George VI. Ze betaalde toen 100 Britse pondjes voor het pand. Een goeie investering, zo bleek. Het Castle of Mey was haar meest favoriete plek in de wereld. “Het is er zo rustig. Je wordt er één met de natuur”, vertelde de Queen Mum ooit. “Je kan er ook de lekkerste gerechten eten. Je hebt er de beste zalm en het malste schapenvlees.”

Wanneer ze op het kasteel was, doodde de moeder van koningin Elizabeth II de tijd onder meer met lange wandelingen en pootje baden in de nabijgelegen zee. “Meer heeft een mens niet nodig om gelukkig te zijn”, vertelde ze. Al hadden sommigen in de familie een héél ander idee over het kasteel, waar het volgens hen altijd koud en nat is. “Het is een straf om er naartoe te gaan”, vertelde prinses Margaret, die ook in 2002 stierf. “Ik zit liever in de Old Bailey (Londense gevangenis, nvdr) dan dat ik naar het Castle of Mey ga.” Waarop haar moeder - de Queen Mum dus - fijntjes antwoordde: “Niemand zegt dat je móet komen, dear. Ik vind het er rustiger zonder jouw gebrom.”

Pure luxe

Na de dood van de Queen Mum besloot haar kleinzoon prins Charles dat hij het kasteel zou beheren. Aanvankelijk ging Charles er zelf op vakantie. In de zomer om te wandelen, in het najaar om te jagen. Maar de laatste jaren komt hij er nog amper. Omdat het onderhoud van het kasteel behoorlijk duur is, besloot de prins het deels te laten verbouwen tot een royale bed & breakfast. Nu zijn de werken helemaal klaar en kunnen gasten genieten van pure luxe.

Overweldigend

“Slapen doe je in zeer comfortabele, romantische kamers in traditionele stijl’, zegt Michael Fawcett, een voormalige butler van prins Charles die het Castle of Mey nu uitbaat in zijn dienst. “Ontspannen kan volop, lekker weggezakt in lederen fauteuils bij het knisperende haardvuur. Mensen kunnen zich even een lord of een lady wanen, ja. En de streek is prachtig. De natuur is overweldigend. En het is ook een heel weldadige omgeving. De Queen Mum is niet zómaar 102 jaar oud geworden.”