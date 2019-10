LIVE. Jarige prinses Elisabeth ontroert tijdens eerste speech als troonopvolgster MVO/TDS

25 oktober 2019

07u50 60 Royalty Kroonprinses Elisabeth viert vandaag haar achttiende verjaardag. De verjaardag van de troonopvolgster wordt gevierd met een grote plechtigheid in het Koninklijk Paleis in Brussel in aanwezigheid van de hele koninklijke familie en heel wat belangrijke gasten. Onder andere Songfestivalzangeres Blanche en de Koninklijke Balletschool van Antwerpen zullen er optreden voor prinses Elisabeth.

VTM Nieuws zendt de verjaardag van de kroonprinses live uit in een extra uitzending bij VTM die ook via HLN.be te volgen is. Cathérine Moerkerke heeft in de studio in Vilvoorde royalty-kenner Jo Depoorter te gast die deskundige commentaar geeft bij deze historische gebeurtenis. VTM-journalistes Eva Peeters en Birgit Herteleer volgen alles ter plaatse in Brussel.

“Het land kan op mij rekenen.” Op die manier besloot kroonprinses Elisabeth vrijdag haar toespraak in de Troonzaal van het koninklijk paleis, waar haar achttiende verjaardag werd gevierd. Nu de prinses meerderjarig is geworden, kan ze ook daadwerkelijk haar vader, koning Filip, rechtstreeks opvolgen als staatshoofd, als dat nodig zou zijn. Elisabeth zou dan de eerste Koningin der Belgen worden.

“De afgelopen achttien jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Achttien worden is een overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij voel ik alleen maar dankbaarheid”, zei prinses Elisabeth.

De prinses bedankte haar familie, haar leerkrachten, en toonde zich ook gelukkig dat het Prinses Elisabethziekenhuis, waarmee ze “een speciale band” heeft, aanwezig is met enkele patiënten. Ook bedankte ze de jongeren die net als haar hun achttiende verjaardag vieren dit jaar voor de boodschap die ze vrijdagvoormiddag kwamen brengen, en voor alle andere getuigenissen. “Ze geven blijk van een erg heldere kijk op de zaken en stralen ook heel wat wijsheid uit. Ik deel jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in de toekomst - omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.”

De jonge Hertogin van Brabant zei dat ze de stap naar achttien jaar “met veel optimisme” zet. “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen - en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.”

Kroonprinses Elisabeth ontvangt Grootlint in de Leopoldsorde

Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag ook het Grootlint in de Leopoldsorde, de decoratie die traditioneel aan leden van de koninklijke familie wordt gegeven. “De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen. Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie. Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen”, aldus koning Filip.

Nu kroonprinses Elisabeth meerderjarig is geworden, kan zij koning Filip rechtstreeks opvolgen als staatshoofd, tenminste als dat zou nodig zijn. De grondwet bepaalt dat de koning of koningin meerderjarig moet zijn. Elisabeth zou de eerste koningin worden van ons land.

“België put zijn rijkdom en kracht uit zijn diversiteit en zijn menselijk kapitaal”, zei koning Filip verder. “De monarchie is in de eerste plaats een menselijke instelling. Ze staat ten dienste van de mensen. Dat is de ware betekenis van de uitdrukking: ‘Koning der Belgen’. De monarchie heeft als taak het beste in eenieder naar boven te laten komen. Elke Koning of Koningin vult die taak in volgens zijn of haar eigen persoonlijkheid.”

Waarna koning Filip zijn dochter Elisabeth een gelukkige verjaardag wenste. “Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe.”

Koning Filip: “Sla je vleugels uit”

Koning Filip moedigt zijn oudste dochter aan haar vleugels uit te slaan. “Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe”, sprak de koning haar in drie talen toe. “Lieve Elisabeth, vandaag word je 18 en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren”, begon Filip zijn toespraak. Vervolgens prees de koning de generatie van zijn dochter, die “een scherp inzicht in de maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we voor staan” heeft. “Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer solidaire maatschappij. Jullie beseffen maar al te goed dat we anders zullen moeten leven.”

Filip gaf ook aan dat zijn dochter, “zoals alle jongeren”, naar vrijheid verlangt. “Vrij zijn, op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid nemen. Je openstellen voor de ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf, maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn, dat is je leven omarmen en richting geven.”

“Je mama en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent”, ging Filip verder in het Frans. “We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven te gaan, de uitdagingen aan te gaan. Die bieden zoveel kansen om jezelf en anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel uitstraling, zoveel kwaliteiten. Ik weet zeker dat je de mensen rondom jou geluk zult brengen.”

Geschenken

De troonopvolgster kan rekenen op heel wat cadeaus, zo ‘krijgt’ ze een windmolenpark van de Belgische regering. Het nieuwe park in de Noordzee krijgt de naam Prinses Elisabeth Windmolenzone, maakte de Belgische regering bekend. “Van harte proficiat aan prinses Elisabeth”, tweette premier Charles Michel voordat hij naar het paleis ging voor het feest in de Troonzaal. In hetzelfde bericht onthulde hij het cadeau van de regering.

De Prinses Elisabeth Windmolenzone is al in ontwikkeling. Het gebied is volgens Belga 281 vierkante meter groot en omvat alle parken die tussen 2020 en 2030 worden gebouwd. Het windmolenpark moet in ongeveer 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte gaan voorzien.

Het cadeau van de regering is symbolisch, legt minister Philippe De Backer (Noordzee) uit. De investering in windmolens is een investering in de toekomst, ze zijn een symbool naar de toekomst in verband met de energie- en klimaatambities van België. In die zin is de keuze van de naam ook symbolisch. Als troonopvolgster belichaamt de kroonprinses de toekomst van het land.

