Liever knopje open dan een tent: Meghan Markle is hoogzwanger, maar geen fan van zwangerschapskledij Nadine Van der Linden

16 maart 2019

00u00 0 Royalty Positiekledij? Neen, daar doet Meghan Markle niet aan. De vrouw van prins Harry is intussen hoogzwanger, maar aan haar kleerkast zal je dat niet merken: ze draagt nog steeds Dior, Valentino en hoge Manolo Blahniks als vanouds. In zwangerschapswinkels is het fenomeen bekend: "Soms komen hier vrouwen die bijna fier zeggen: 'Ik ben al zes maanden ver en kan nog altijd gewone kleren dragen!'" Of hoe aanstaande moeders balanceren tussen ijdelheid en comfort.

Dat was te verwachten natuurlijk, dat de Britse pers elke outfit van de intussen acht maanden zwangere Meghan zou becommentariëren. En het moet gezegd: beeldschoon lijkt de 37-jarige zich door de dagen te fluiten. Maar als zwangerschapsmerken dachten dat hun omzet een boost zou krijgen, mogen ze die hoop intussen schrappen: één jurkje uit de zwangerschapslijn van H&M droeg ze (dat inderdaad meteen uitverkocht was), en één van het zwangerschapsmerk Hatch, maar voor de rest is het 'gewoon' Givenchy of Stella McCartney - vaak een beetje aangepast door kleermaaksters van het hof.

Sexy? Hoeft niet

Ook in ons land valt op hoe er een zekere pudeur rond het begrip 'zwangerschapskledij' hangt. Toen Astrid Coppens (vroeger bekend als Astrid Bryan) deze week in ons land haar collectie voor ZEB kwam voorstellen, deed ze dat met een bol buikje, maar ook met gewone confectiekledij en op hoge hakken: "Ik heb zelfs geen reservepaar bij", liet ze optekenen. "Het moet maar lukken om een hele avond stijlvol te blijven." Business as usual dus, en daarmee verschilt de huidige generatie moeders toch van pakweg de jaren 80, toen zwangere vrouwen een hoog Demis Roussos-gehalte hadden. Om terug te keren naar Groot-Brittannië: prinses Diana, die nochtans een bijzonder stijlvolle vrouw was, droeg jurken waarin gerust twéé prinsessen pasten. Comfort en bewegingsvrijheid stonden voorop. Sexy zijn? Hoefde niet.

Vandaag is dat anders, weten ze bij Negen Maanden Mooi in Dilbeek, één van de weinige grote zwangerschapsboetieks in ons land. "Regelmatig komen vrouwen hier binnen met een zekere fierheid: 'Ik ben al zes maanden ver en heb nog niks moeten kopen!'", vertelt zaakvoerster Ankie Duis. "De dames behelpen zich blijkbaar maandenlang met hun gewone kledij: ze laten de knop van hun jeans open of ze gebruiken een tailleband om hun blote buik te bedekken als hun T-shirt te kort is..." Wat een gedoe, zou je denken. "Maar het is iets psychologisch, bij sommigen, dat ze die zwangerschapskledij graag zo lang mogelijk willen uitstellen", weet Duis. "Een kleine groep vrouwen heeft angst om 'dik' en onaantrekkelijk te worden. Het gaat dan vooral om maatjes 34-36, slanke vrouwen die altijd heel erg de controle over hun lichaam wilden. Eén keer stond er een meisje te huilen in het pashokje, hoewel ze práchtig was en heel mooi naar voren droeg. Het lijkt wel alsof perfectionistische vrouwen het moeilijk vinden om te genieten van die zwangerschap. Door hun hoofd gaat constant: kilo's, kilo's, kilo's... Vrouwen die goed in hun vel zitten, hebben er minder last van."

Wereldsterren helpen niet echt bij de twijfels, merkt Duis op. "Ik denk dan aan de Kim Kardashians van deze wereld, die zich hoogzwanger toch maar in de meest spannende minijurkjes blijven wurmen. Ook in de modewereld zelf lijkt aangepaste kledij een taboe: Chanel of Dior zullen nooit een collectie voor zwangere vrouwen ontwerpen."

Het is een erfenis uit het verleden, weet Duis: "De vooroordelen rond zwangerschapskledij zijn hardnekkig: dat het tentjurken en weinig elegante salopetten zijn. Silhouetten als een lampenkap: een enorme hoeveelheid stof en dan nog twee benen daaronder. Maar dat is intussen toch al 30 jaar geleden... Wij verkopen vandaag merken zoals Fragile, die superelegant zijn, en vooral: zo zacht en soepel dat ze een zwangerschap echt wel prettiger maken. Wanneer vrouwen hier komen shoppen met hun moeder of schoonmoeder, horen wij die oudere dames altijd zeggen: 'Amai, dat is iets anders dan in mijn tijd.' Topjes in tijgerprint, jurkjes met een blote rug, enkellange zomerjurken... Zoiets vind ik het beste van twee werelden: de elegantie van gewone mode, maar wel met het zachte comfort dat een zwangere vrouw verdient. Ik vind het jammer als ik zie hoe sommigen zich in hun jeans persen. Het is zo een mooie periode, vier die maanden toch voluit."

Die ene broek

Al bij al is het een heel leuke, maar ook moeilijke business, geeft Duis toe. "Ik heb heel wat collega's weten stoppen of online gaan. Eerst hadden wij ook een grote webwinkel, maar intussen besef ik dat je met service het verschil maakt: wij zoeken hier naar die ene broek die gewoon perfect past..." Om klanten te overtuigen, hebben de zwangerschapsmerken bovendien inspanningen gedaan. Duis: "De tijd is voorbij dat je na de geboorte alles in een doos moest opbergen. Veel stuks zijn nu zo gemaakt dat ze kunnen worden doorgedragen, bijvoorbeeld mocht je borstvoeding willen geven. Vooral meer ervaren moeders zijn gevoelig aan dat argument. Ze hebben in het verleden al halfnaakt de borst zitten geven, met een ongemakkelijke, opgerolde jurk en ze beseffen: het is wel handig als je iets draagt dat snel open kan (lachje)."

En zelfs als de borstvoeding gestopt is, hoeft zwangerschapskledij niet meer de kast in. "Wij merken dat minstens de helft van onze klanten de topjes en jurkjes ook in het gewone leven blijft dragen. Dat maakt de investering ook de moeite waard. Want daar aarzelen vrouwen wel een beetje mee, met die centen voor een garderobe: vaak zie je dat mama's heel veel kleding en spulletjes kopen voor de baby, maar besparen op hun eigen noden... Ik vind het heerlijk als hier een koppel komt waarvan de man zegt: 'Kies maar een paar leuke outfits, schat. Ik wil dat je je in deze periode goed voelt, ondanks de ongemakken.' Lief zijn voor zichzelf: dat moeten vrouwen soms nog een beetje leren.”