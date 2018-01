Lelijke jassen, lelijke schoenen en geen sociale media: de levensstijl van nieuwe royals als Meghan Markle is niet altijd fijn MVO

23 januari 2018

12u46 0 Royalty Voor een beroemde fashionista als Meghan Markle kan het niet makkelijk zijn geweest dat ze al haar sociale media accounts moest opgeven na haar verloving met prins Harry. Dat is echter niet het enige vervelende kantje aan een leven als vrouwelijk lid van de koninklijke familie.

Geen Instagram, Facebook of Twitter meer voor Markle, die tot voor kort een groot online-gevolg had dankzij haar rol in de serie 'Suits'. Maar hoewel het even tegen moet zitten wanneer je beseft dat je geen foto van de schattige Corgi's van de koningin mag posten nadat je er op de koffie bent geweest, blijft het wel een logische stap wat betreft privacy en veiligheid.

Naast het opgeven van sociale media zijn er echter nog een pak andere dingen waar de moderne vrouw niet bepaalde op zit te wachten, maar die wel verwacht worden van de dames binnen het koningshuis.

Lelijke schoenen

Ten eerste zal Meghan vanaf nu alleen nog 'lelijke' schoenen mogen dragen. De schoenen voor royals zijn steeds in het zwart, van echt leer, met een klein hakje in plaats van een mooie stiletto. Ze zijn speciaal ontworpen om een goede houding te ondersteunen die de rug en heupen spaart. De kans is dus groot dat 'passend schoeisel' de reden is dat de Britse koningin Elizabeth II op haar 91-ste nog zo goed op de been is, maar mooi en modern kunnen ze alvast niet genoemd worden. Opvallend detail: de dames aan het hof hoeven hun schoenen niet zelf in te lopen. Daar zorgt een werknemer met dezelfde schoenmaat wel voor.

Lelijke jassen

Opvallende en modieuze jassen zijn niet bepaald de norm binnen het koningshuis. Kate Middleton is een goed voorbeeld van een aangetrouwd lid van de familie die haar stijl drastisch heeft veranderd sinds haar huwelijk. Waar ze vroeger nog te zien was in lingeriemodeshows, draagt ze nu steevast lange jassen, chique hoeden en rokken op knielengte. Dat hoort allemaal bij het koninklijk protocol. Akkoord, de druk op Middleton ligt ietwat hoger, gezien zij veel kans maakt om ooit nog koningin van Engeland te worden; haar man is dan ook tweede in lijn voor de troon. Meghan en Harry zijn voorlopig wat losser wat protocol betreft, maar of Markle ook onder de klassieke camelkleurige jas (een kleur die enkel past bij camel) of het jeukende exemplaar in tweed af zal komen, is nog maar de vraag.

Hoeden

Hier is werkelijk geen ontsnappen aan. Vanaf het moment dat een vrouw haar intrede maakt in de koninklijke familie, zullen er hoeden worden gedragen. Geen alledaagse schattige mutsen, maar grote, zwaartekracht-tergende exemplaren in opvallende kleuren, liefst afgewerkt met veren of bloemen. Niet bepaald de droom van elke jonge dame, zeker niet wanneer die normaal gezien de mode op de voet volgt, zoals Markle.

Moderne royals

Of Meghan ook wel degelijk al deze regels zal gaan volgen, is nog niet duidelijk. Onder andere met hun verlovingsfoto's, die intiemer en persoonlijker waren dan gebruikelijk, bewezen prins Harry en Meghan al dat ze geen doorgaans koninklijk koppel zullen zijn. Leeftijdsgenotes op Twitter hopen alvast dat de ex-actrice op die manier ook de koninklijke kleerkast ontloopt. "Anders zijn we binnenkort een mode-icoon armer", klinkt het.