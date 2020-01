Lady Sophie krijgt ‘promotie’: “Vrouw van prins Edward moet het vertrek van Harry en Meghan opvangen” Redactie

31 januari 2020

10u00

Bron: Story 1 Royalty De ‘Megxit’ is een feit: vorige week voegde prins Harry zich bij Meghan en zoontje Archie in Canada om hun nieuwe leven aan te vatten. In Groot-Brittannië past de rest van de koninklijke familie zich razendsnel aan. Nu al treden Kate en vooral tante Sophie naar voren om het gemis op te vullen.

Vorige maandag is prins Harry met zijn vertrek naar Canada uit de koninklijke familie gestapt. Hij en Meghan laten zich niet langer als Koninklijke Hoogheden aanspreken om vanuit Noord-Amerika commerciële activiteiten te ontwikkelen, die wel ‘binnen de waarden’ van de koningin moeten blijven vallen. Ze behouden wel de titel hertog en hertogin van Sussex. ‘Ik ben erg triest dat het zover moest komen, dat ik mijn gezin moet onttrekken van alles wat ik ooit gekend heb om in een leven te stappen dat hopelijk meer vredevol kan zijn’, verklaarde een emotionele Harry voor zijn vertrek. ‘Er was echt geen andere optie.’ De prins prees dat hij bij Meghan ‘de liefde en het geluk vond waarop ik mijn hele leven heb gehoopt’. Hij legde uit dat het stel bij hun huwelijk erg enthousiast was om een verschil te gaan maken, maar dat de media daar anders over beslisten en ze hun plannen nu zelfstandig willen uitvoeren: ‘Ik wil duidelijk maken dat we niet wegwandelen’. Toch verliest de monarchie twee heel actieve spelers die er een volle agenda op nahielden. Daarbovenop komen de honderden taken en patronages die prinsen Philip en Andrew tot voor kort uitvoerden. De Queens man is er 98 en sinds 2017 met pensioen, hun zoon verdween recent uit het openbare leven wegens zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein.

Fit en vol energie

Vooral William en Kate komen er binnen hun generatie alleen voor te staan. Nichten Beatrice en Eugenie doen te veel herinneren aan de schandalen van hun ouders. Britse royaltywatchers zijn het daarom eens dat prinses Sophie geknipt is om in de leemte te stappen. De gravin van Wessex werkt zonder klagen al een eivol programma af, waar ze weinig aandacht voor krijgt. Maar Sophie wordt enorm gewaardeerd door de koningin, die haar schoondochter steeds vaker buitenlandse bezoeken toeschuift – vorige week was ze nog in Sierra Leone. De Queen vertrouwde haar na Williams verloving zelfs het mentorschap van Kate toe, om de nieuwkomer de knepen van het vak te leren. De band tussen Elizabeth en haar schoondochter is zo warm dat Sophie de vorstin in het openbaar mama mag noemen. Koningshuisauteur Phil Dampier waarschuwt dat er nog weinig jonge royals overblijven om de taken te verdelen en stelt dat Edwards eega het ‘fantastisch goed’ doet. ‘Nu haar kinderen wat ouder zijn zou ze een geweldige rol kunnen spelen. Ze is 55, erg fit en vol energie. Sophie zou perfect zijn om de gaten op te vullen en als ze de kans krijgt heeft ze het potentieel om een koninklijke superster te zijn, en die kans zou ze met beide handen grijpen’.

Ook Kate krijgt meer werk

Ook hertogin Kate zal wat vaker de handen uit de mouwen moeten steken om het vertrek van haar schoonbroer en -zus op te vangen. Zo lanceerde de vrouw van prins William al een groots onderwijs-initiatief waarvoor ze in 24 uur tijd het land doorkruiste: ‘Mijn doel is blijvende verandering te bekomen voor generaties’, kwam Kate onkarakteristiek ambitieus uit de hoek. Al was het toch vooral een persoonlijke ontboezeming die wenkbrauwen deed fronsen. Tijdens een bezoek aan een centrum voor jonge moeders in Cardiff in Wales vertelde de hertogin openhartig over de eenzaamheid die ze voelde na de geboorte van haar oudste zoon. ‘Had ik maar een centrum als dit gehad’, sprak ze. ‘Toen ik net bevallen was van George, werkte William nog voor de Search and Rescue. We gingen naar Wales, en ik zat samen met een piepkleine baby in het midden van Anglesey (een klein eilandje, red.). Er was geen familie in de buurt, en William deed nachtshiften. Het was zo eenzaam, zo afgesloten.’ Al wou Kate toch met een positieve noot afsluiten. ‘Ik heb ook goede herinneringen aan Wales, we komen binnenkort zeker terug om Charlotte en Louis kennis te laten maken met dit prachtige land.’

‘De Kleinzoon van de Queen melkt de familie uit’

Uitgerekend nu is er deining ontstaan over Peter Phillips, de zoon van prinses Anne en het oudste kleinkind van de Queen. Peter heeft een reclamespotje voor Chinese zenders ingeblikt waarin hij in een luxueuze omgeving een glas melk aanprijst. ‘Lid van de Britse koninklijke familie’, staat onder zijn naam. Annes kinderen hebben geen titels of activiteiten en dus recht op eigen carrières, maar de Britse pers vraagt zich nu af of ook Harry en Meghan hun onafhankelijke status op dergelijk beschamende wijze willen ‘uitmelken’.