Lady Diana's grote liefde verloofd met jonge, knappe moslima Twintig jaar na haar tragische dood heeft prinses Diana's grote liefde Hasnat Khan (57) zich verloofd. Met Somi Sohail, een dokteres. "Ze willen snel kinderen", klinkt het. KD

Prinses Diana omschreef hem als 'Mr. Wonderful' en volgens vrienden was Hasnat Khan de liefde van haar leven. Maar de prinses en de Pakistaanse hartchirurg hadden te weinig, om niet te zeggen niks, gemeen. Enkele maanden voor haar tragische dood in 1997 beëindigde hij de relatie. Khan trouwde tien jaar geleden met een Afghaanse prinses, maar al na 18 maanden was dat huwelijk voorbij.

Heel gelukkig

Nu heeft hij dus opnieuw de liefde gevonden. Somi is net als Hasnat Pakistaans én arts. "Hij is heel gelukkig", weten vrienden. "Ze zijn van plan te trouwen en willen snel kinderen."

