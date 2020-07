Lady Colin Campbell haalt uit naar Meghan Markle: "Ze wilde groter worden dan Diana, en Harry werd het slachtoffer” MVO

Bron: Mirror 0 Royalty Aristocrate Lady Colin Campbell (70) haalt in haar nieuwste boek ‘Harry & Meghan: The Real Story’ scherp uit naar hertogin Meghan Markle (38). Volgens de auteur had Meghan maar één doel: nog populairder worden dan prinses Diana. “Maar dat is haar tegengevallen. Uiteindelijk sleurde ze Harry mee in haar miserie.”

Volgens Lady Colin Campbell was internationale faam één van de voornaamste redenen waarom Meghan met de Britse prins Harry (35) getrouwd is. “Ze kende de sterrenstatus van zijn overleden moeder, en ze wilde graag even beroemd worden. Haar doel was om Diana te out-shinen. Ze had echter niet verwacht dat het publiek haar helemaal niet zo sympathiek zou vinden. Gezien haar verwachtingen niet werden ingelost, was ze het uiteraard al snel beu in het paleis. Ze miste haar extravagante Hollywood-leventje.”

Volgens de schrijfster was Meghan dan ook het brein achter de ‘Megxit’. “Dat idee kwam zeker niet van Harry. Meghan is veel intelligenter dan haar echtgenoot, dus ze kan hem perfect manipuleren. Hij zou alles doen om haar tevreden te houden, zelfs zijn eigen familie verlaten, zo blijkt. Hij doet alles wat ze zegt."

“Ik geloof dat als Harry met eender wie anders getrouwd was, hij vandaag nog steeds deel zou uitmaken van de koninklijke familie. Hij is het slachtoffer geworden van Meghans ambities. Zij denkt dat ze door de hype alleen de grote Hollywoodster kan worden die ze altijd al wilde zijn. Maar ik denk niet dat dat voor haar nog gaat gebeuren. Ze zal er heel veel moeite mee hebben om opnieuw werk te vinden.”

Koud en kil

Het is niet de eerste keer dat Lady Colin Campbell haar boekje opendoet over Markle. Eerder had ze het al over het huwelijk van Charlie Van Straubenzee, één van Harry’s beste vrienden. “Meghan negeerde alle andere gasten op het feest omdat ze zich beter voelde dan hen. Ze was nu immers een royal. Een meisje liep op haar af om zich voor te stellen, en ze vertelde Meghan hoe mooi ze eruit zag. Ze zei ook dat ze wist dat het Meghans verjaardag was en wenste haar een gelukkige verjaardag. Meghan keek naar haar alsof ze een enorme faux pas had begaan door tegen haar te spreken. Vervolgens wandelde ze gewoon weg. Dat was zó koud en kil.”

Het boek van Lady Colin Campbell is het onderwerp van enige controverse, gezien het niet volledig duidelijk is of de aristocrate Harry en Meghan ooit zelf heeft ontmoet.

