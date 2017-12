Lady Amelia Windsor: maak kennis met de rijzende ster die bestempeld wordt als “knapste royal van Groot-Brittannië” Koen Van De Sype

Ze was al model voor Dolce & Gabbana, stond op de cover van het gereputeerde magazine Tatler en liet zich eergisteren van haar meest gewaagde kant zien op de British Fashion Awards: de ster van Lady Amelia Windsor (22) rijst pijlsnel. Move over Meghan Markle en maak kennis met de achternicht van de Queen, die bestempeld wordt als "knapste royal van Groot-Brittannië".

Amelia is de kleindochter van de hertog van Kent, een rechtstreekse neef van Queen Elizabeth II. Zijn vader en de vader van de koningin waren broers. Het maakt haar de 36ste in lijn voor de troonopvolging. Hard hoeft ze daar dus niet op te hopen, maar dat hoeft ook niet want ze werkte zich intussen al op een heel andere manier in de kijker. En helemaal op eigen kracht.

Doorkijkjurk

Dat ze het aan het maken is in de modewereld, bewees ze gisteravond weer op de British Fashion Awards. Daar verscheen ze in een kanten doorkijkjurk met metaalachtig opstiksel. Dat was nog iets gewaagder dan de diep ingesneden bloemetjesjurk die ze vorig jaar droeg toen ze de cover sierde van de Tatler. Ze heeft intussen een contract bij het bureau dat topmodel Kate Moss in zijn portfolio kreeg en 22.000 volgers genieten op Instagram mee van haar avonturen in het Londense sociale leven, waar ze steeds vaker opduikt op high profile evenementen. (lees hieronder verder)

Photo News Lady Amelia Windsor maandagavond op de Fashion Awards in London.

Sponsorcontracten met grote merken zouden haar volgens de Britse krant Daily Mail ongeveer een miljoen pond per jaar kunnen opbrengen, dat is 1,13 miljoen euro. “Zonder al te veel moeite”, aldus branding-expert Chris Ogle van Flow Digital. “Maar ze kan er ook voor kiezen om selectief te zijn en zich niet te verkopen aan de hoogste bieder. Dan zou haar waarde gewoon door het dak gaan.”

Afkomst

Ze biedt dan ook iets wat zo goed als niemand anders heeft: de combinatie van haar koninklijke afkomst en haar succes in de mode én op sociale media. “Het is een ervaring die je van weinig andere bekendheden krijgt”, aldus nog Ogle. (lees hieronder verder)

Amelia liep zelf ook al op de catwalk, in Milaan, tijdens de Modeweek. Dolce & Gabanna kozen haar als muze voor een campagne, samen met de Griekse prinses Olympia. Ze liet zich van haar beste kant zien in enkele gebloemde jurken met een gouden kroon op haar hoofd. Ze woont ook graag modeshows bij. Zo zat ze al op de eerste rij bij de shows van Tommy Hilfiger, Dior en Emporio Armani. (lees hieronder verder)

Princess Maria-Olympia of Greece and Lady Amelia Windsor walked the Dolce & Gabbana Fall 2017 runway. https://t.co/ipn3Pv3UNm pic.twitter.com/y7xVanuii1 Order of Splendor(@ orderofsplendor) link

Maar ze is ook geïnteresseerd in ontwerpen zelf. Zo liep ze al stage bij modehuis Chanel en dat beviel haar enorm, zei ze aan modemagazine Vogue. “Het was een van de beste ervaringen die ik ooit heb gehad. Het was erg opwindend om te zien hoe een modemerk draait en hoeveel er bij komt kijken.”

Amelia – die gestudeerd heeft aan de universiteit van Edinburgh – is overigens graag gezien aan het hof en zal ook dit jaar aanwezig zijn op de kerstlunch van de Queen op Buckingham Palace.