Lachende Meghan Markle voor het eerst sinds ‘Megxit’ in openbaar gezien SDE

15 januari 2020

11u30

Bron: Daily Mail 0 Royalty Sinds ze zo'n week geleden aankondigde een stap terug te zetten in het Britse koningshuis, werd Meghan Markle (38) niet meer in het openbaar gezien. Nu is de hertogin van Sussex opnieuw gezien in Canada, waar ze sinds de aankondiging verblijft. Ze bracht er een bezoekje aan een opvangcentrum voor vrouwen.

Het is een lachende Meghan Markle die dinsdag gefotografeerd werd in Vancouver Island. Ingepakt in een groene parka nam de hertogin van Sussex samen met haar beveiliging een watervliegtuig naar het vasteland, waar ze een opvangcentrum voor vrouwen bezocht. Het Downtown Eastside Women’s Centre plaatste na het bezoekje een foto op Facebook: “Kijk wie er langskwam voor thee", schreef de organisatie bij het plaatje. “De hertogin van Sussex, Meghan Markle, bezocht ons vandaag om de problemen waar vrouwen in de gemeenschap mee te maken krijgen, te bespreken.” Een medewerker vertelde de Daily Mail dat het team pas ontdekte dat Meghan op bezoek zou komen, wanneer ze arriveerde. “Ze vroeg wat de vrouwen nodig hadden wat steun betrof”, klonk het. “Het was een fijne ontmoeting.”

Baby Archie was niet aanwezig bij de ontmoeting. Moeder en zoon zijn al sinds vorige week in Canada, terwijl prins Harry achterbleef om nog enkele zaken uit te klaren met zijn familie. Eind deze week zou hij zijn gezin vervoegen om hun nieuwe leven te starten.

EXCLUSIVE: Meghan Markle breaks cover for first time as she boards a seaplane from Victoria Harbour Airport https://t.co/oMw57OtsiE pic.twitter.com/ZvReJTvAS5 Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link