Kwade reacties op coronabericht van Harry en Meghan: "Geen woorden, maar daden, alsjeblieft"

20 maart 2020

11u47 0 Royalty Prins Harry en Meghan stuurden eerder deze week een bemoedigende boodschap de wereld in, ten tijde van corona. Die wordt echter met gemengde gevoelens ontvangen door het grote publiek. Velen van hen beweren dat het gaat om lege woorden, niet om daden. Het koppel zou zich namelijk totaal niet aan de social distancing-regels hebben gehouden.

“We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig”, klonk het op de Instagrampagina van Sussex Royal. “Onze bereidheid om als volk op te treden in tijden van Covid-19 is indrukwekkend. Dit moment is een waar testament voor de menselijke geest. We spreken vaak van medeleven. Het verenigt ons allemaal wereldwijd. We zullen informatie en bronnen delen om ons allemaal door de onzekerheid te helpen navigeren: van het delen van nauwkeurige informatie en feiten van vertrouwde experts tot het leren over maatregelen die we kunnen nemen om onszelf en onze gezinnen gezond te houden. We zullen ook samenwerken met organisaties die mentale ondersteuning kunnen bieden.” Tot slot meldden ze ook dat Sussex Royal inspirerende verhalen van over de hele wereld zal brengen. “We willen daar de focus op leggen, om de geest positief te houden. We kijken ernaar uit om meer te delen in de komende dagen en weken.”

Kritiek

Hun volgers zijn echter niet allemaal enthousiast over het idee. In tegendeel. De respons in bikkelhard. “Wat maakt jullie een betrouwbare bron van correcte informatie over corona? Wat zijn jullie kwalificaties?”, schrijft iemand als reactie. “Daarvoor keren we ons toch tot de internationale nieuwmedia die daar dag in dag uit mee bezig zijn?” Een andere volger gaat dan weer verder: “Ik kan niet geloven dat Meghan nu ook corona wil gebruiken om zichzelf populairder te maken.”

Andere personen hebben dan weer een probleem met het feit dat Harry en Meghan spreken vanuit een bevoorrechte positie. “Makkelijk gezegd, vanuit een gigantische villa in Canada, waarnaar jullie weggevlucht zijn in plaats van jullie koninklijke verantwoordelijkheden op te nemen, zoals prins William en de Queen dat momenteel wél doen.” Tot gisteren bleef de Queen namelijk op post in het paleis, waar ze nog steeds belangrijke gasten ontving, mits de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen. Maar zelfs dan liep de 93-jarige monarch nog een groot besmettingsrisico.

“Hoe smaakloos. Denken jullie écht dat jullie iets mogen zeggen over de strijdlust en het samenwerkingsvermogen van de bevolking, terwijl jullie bewust werkloos thuiszitten? Je hebt het over de kracht van mensen om te blijven doorgaan. Toen diezelfde soort kracht van jullie werd verwacht, hebben jullie het meteen opgegeven.”

“Waar zijn jullie nu júllie familie je het hardst nodig heeft?”, schiet men met scherp. “William krijgt een enorme druk op zijn schouders op dit moment, maar Harry is nergens te bespeuren.” William sprak twee dagen geleden het volk nog toe in een videoboodschap, in de hoop hen te overtuigen om het nationaal fonds voor noodsituaties te steunen.

Bovendien noemen de Britten het Sussex-koppel hypocriet. “Ze hebben het social distancing-protocol tijdens hun laatste taken als senior royals nooit nageleefd. Ze bleven handen schudden en hielden geen meter afstand van anderen. Om sympathiek te lijken, maar niet bepaald een goed voorbeeld. Het WHO raadde destijds namelijk al met klem aan om wél maatregelen te nemen.” Dat Harry en Meghan handjes vasthielden, ondanks de maatregelen van de WHO vonden vele mensen smaakloos. Ook al was het vasthouden van handen wel toegestaan binnen gezinsverband. “Ze hebben een voorbeeldfunctie.”

Daarnaast merkten meerdere mensen via sociale media op dat het steenrijke paar tot dusver nog geen geld doneerde aan goede doelen die zich inzetten tegen corona. “Geen woorden, maar daden, alsjeblieft!”

Steun

Gelukkig krijgen Harry en Meghan ook nog steun. Andere volgers vinden het namelijk juist fijn dat het koppel heeft gereageerd op de huidige situatie. “Het was een boodschap vol medeleven en ze bedoelen het duidelijk goed”, klinkt het.

“Je kan nooit genoeg goede informatie en inspirerende boodschappen hebben”, gaat iemand anders verder. “Voor hen is het een manier om zich productief bezig te houden, ook al zitten ze thuis.” Daarnaast vinden aanhangers van de hertog en hertogin het logisch dat het koppel zich thuis schuilhoudt: “Ze hebben een jong zoontje dat ze willen beschermen.”

Harry en Meghan hebben nog niet gereageerd op de commotie.