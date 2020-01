Kroonprinses Mette-Marit praat open over haar ongeneeslijke ziekte: “Erg onder de indruk van mijn man” Ine Vervoort

05 januari 2020

21u00

Bron: Story 1 Royalty De diagnose van ongeneeslijke longfibrose kwam hard aan bij Mette-Marit (46), haar familie én het Noorse volk. Maar hoewel de ziekte haar naar eigen zeggen enorm uitput, focust de kroonprinses op de positieve dingen. “Ik kan nu veel meer zelf kiezen wat ik doe”, vertelt ze. “Ik voel me niet langer opgejaagd.”

Telkens als ze in het openbaar gezien wordt, heeft Mette-Marit de grootste glimlach op haar gezicht. De kroonprinses lijkt niet klein te krijgen, en toont zich het ultieme schoolvoorbeeld van optimisme. In oktober 2018 maakte het Noorse koningshuis bekend dat hun kroonprinses, de echtgenote van kroonprins Haakon, aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Mette-Marit werd getroffen door longfibrose, een aandoening die ervoor zorgt dat de longen alsmaar minder zuurstof kunnen opnemen, en die op relatief korte termijn dodelijk kan zijn. Na de diagnose bedraagt de levensverwachting van patiënten doorgaans nog zo’n drie à vijf jaar.

Maar zelfs met die beangstigende voorspelling lijkt de royal de moed niet te verliezen, integendeel. Want hoewel haar officiële opdrachten drastisch zijn teruggeschroefd, is ze op de schaarse momenten dat ze wél haar functie vervult het stralende middelpunt. “Hoewel de ziekte mijn leven zal inperken, wil ik toch nog graag zoveel mogelijk deel uitmaken van het officiële programma dat een kroonprinses moet afwerken”, vertelde ze. Zo was Mette-Marit vorige maand nog samen met haar schoonmoeder koningin Sonja aanwezig bij de finale van het Noorse vrouwenvoetbal in Oslo, waar ze eigenlijk erg gelukkig oogde. En ook op Instagram toont de kroonprinses zich vrolijk en optimistisch, waarmee ze de buitenwereld duidelijk maakt dat ze weigert in een hoekje weg te kwijnen.

Kalmer leven

“Ik ben me erg bewust van mijn gezondheid”, vertelde Mette-­Marit recent in een interview met de Duitse media. “De longfibrose put me enorm uit. Maar ik wil er liever niet te veel aandacht aan geven, dus ik ben wel blij met het feit dat ik nu wat minder in de openbaarheid moet staan.” De werklast van de royal is de laatste maanden dan ook wat beperkter geworden. Omdat ze heel wat rust nodig heeft en de vele koninklijke taken niet meer allemaal kan vervullen, werd al snel besloten dat de kroonprinses de spotlight wat minder zou opzoeken. Al is dat soms met een zwaar gemoed, zoals wanneer het om een van haar stokpaardjes gaat. Zo werd haar Literatuurtrein, waarmee ze elk jaar door Noorwegen trekt om lezen aan te moedigen en literatuur te promoten, dit jaar ingekort tot een Literatuurmetro die de hoofdstad Oslo doorkruiste. Maar Mette-Marit blijft dankbaar dat ze die kleine dingen wel nog kan. “Ik kan nu meer beslissen over mijn eigen dagelijkse leven, en ik besef hoe bevrijdend en goed dat voor me is”, vertelt ze. “Ik kan nu een wandeling gaan maken, en ik heb veel meer tijd om te lezen. Het leven is wat kalmer geworden.”

Vermoeiende trip

Dat Mette-Marit nu meer kan kiezen wat ze doet, en de dingen uit het leven haalt die haar voldoening schenken, blijkt uit het feit dat ze niet lang na de Literatuurmetro in Noorwegen samen met haar man Haakon op de Duitse Literatuurtrein stapte richting de Frankfurtse Boekenbeurs. De prinses is niet voor niets ambassadeur van de Noorse literatuur, en werkte een volledig programma af met onder meer de opening van een tentoonstelling rond schilder Edvard Munch en auteur Karl Ove Knausgård, en een gastoptreden bij een radio- en tv-zender. Een vermoeiende trip, zonder meer, maar eentje waarvoor Mette-Marit de moeite absoluut wil doen. “Ik kan me geen leven inbeelden zonder boeken”, zo liet ze in het verleden optekenen. “Lezen heeft van mij een beter, wijzer en attenter mens gemaakt.” De druk die de prinses in het verleden voelde, om zeker te blijven werken en in haar officiële functie overal aanwezig te zijn, is weggevallen. “Ik moet mezelf niet langer opjagen, en dat is goed”, klinkt het in Duitse media. “Mijn hele familie staat aan mijn zijde. Ze ondersteunen en begrijpen me. Vooral van mijn man ben ik echt onder de indruk, hij is enorm betrokken en toegewijd.”

Voor Haakons 46ste verjaardag op 20 juli uitte Mette-Marit ook al haar dankbaarheid voor de eindeloze steun van haar man: ‘Ik heb geluk dat ik de afgelopen twintig jaar met hem heb kunnen doorbrengen’, postte ze, samen met een innemende foto van hen twee, op Instagram.