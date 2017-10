Kroonprinses Elisabeth wordt vandaag 16: van diepzeeduiken tot kinderen met leerproblemen helpen PHILIPPE GHYSENS

Prinses Elisabeth, die vandaag 16 jaar wordt, doet aan diepzeeduiken en kookt graag. Dat meldt het paleis in een aangepaste biografie van de kroonprinses.

Het oudste kind van koning Filip en koningin Mathilde is sinds 21 juli 2013, de dag dat haar vader de troon besteeg, de troonopvolgster. Ze gaat naar school in het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel, waar ze les krijgt in het Nederlands. Ze spreekt ook Frans en Engels en volgt Duitse taalles. Ook haar vader is de drie landstalen machtig.

Naar aanleiding van haar verjaardag vandaag heeft het paleis de biografie van de prinses op de website monarchie.be aangepast. De meeste informatie was al gekend, maar er zitten ook nieuwe elementen in. Zo blijkt dat de prinses erg sportief is en graag in de keuken staat. "Thuis houdt ze van koken en ontdekt ze graag nieuwe recepten", klinkt het.

Hiken

En nog: “Elisabeth is erg sportief. Ze gaat regelmatig skiën, speelt tennis, zeilt en doet aan diepzeeduiken. Ze is graag in de natuur en gaat graag ‘hiken’. Ze spreekt ook regelmatig af met haar vrienden”, zo luidt het nu op de site van het paleis.

Ze volgt ook pianoles en houdt van verschillende muziekgenres. Ze leest graag boeken en laat zich hierdoor ook inspireren. Buiten haar schooluren zet ze zich als vrijwilliger in voor naschoolse begeleiding aan kinderen met leerproblemen. Ze heeft al meegeholpen in een zorginstelling voor ouderen, in de daklozenwerking en heeft zich al ingezet voor mensen met een beperking.

Vandaag wordt haar verjaardag gevierd in privésfeer, aldus het paleis. Mama Mathilde moet vanavond nog vertrekken naar Bangkok, waar ze morgen aanwezig is op de crematieceremonie van de overleden koning Bhumibol.