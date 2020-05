Kroonprinses Elisabeth treedt toe tot ‘Class of 2020' en is officieel afgestudeerd in het middelbaar mvdb

23 mei 2020

22u10

Bron: Het Nieuwsblad 14 Royalty Kroonprinses Elisabeth is officieel afgestudeerd in het middelbaar onderwijs. Haar naam kwam vandaag voor in de online afstudeerceremonie van het United World College, het internaat in Wales waar de oudste dochter (18) van Filip en Mathilde de afgelopen twee jaar studeerde.

Door het coronavirus moest de Class of 2020 thuis vanachter hun computer het event volgen. In een anderhalf durende YouTube-film kwamen Elisabeths medeleerlingen vanuit de hele wereld in beeld. Ze hielden een toespraak, musiceerden of dansten. Elisabeth zelf was daarin niet te zien, meldt Het Nieuwsblad. Onder de naam Elisabeth de Brabant, haar officiële naam als Hertogin van Brabant, dook ze op in de lijst van afgestudeerde medeleerlingen.

De kroonprinses studeerde twee jaar lang aan het United World College in het Welshe Llantwit Major. De school die zeventien vestigingen over de hele wereld heeft, startte in 1962 in dit plaatsje. Het internaat waar een schooljaar minstens 25.000 euro kost, heeft sociaal werk hoog in het vaandel staan. Het vormt een belangrijk deel van de opleiding naast de klassieke vakken. De leerlingen - allemaal 16- en 17-jarigen - moeten zich inzetten voor goede doelen, zoals hulp aan daklozen of bejaarden. Wát ze precies doen, beslissen ze zelf. Ook het organiseren wordt aan hen overgelaten. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander studeerde er.

Elisabeth gaat vanaf september een opleiding volgen aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Laken. Ze krijgt les over ethiek en kritisch denken, maar leert op kamp in de Oostkantons ook met wapens omgaan, schieten en overleven. Bij het United World College heeft ze met succes toelatingsexamen afgelegd, iets wat ze ambtshalve bij de KMS niet hoeft te doen.

Lees ook:

Prinses Elisabeth begint militaire opleiding met vier weken ‘Kamp Waes Light’: zo zal haar dag eruitzien (+)

Studente militaire school Evelyn (22) hoopt dat kroonprinses andere meisjes inspireert: “Het leger is niet alleen voor machomannen” (+)

Bij het jonge Belgische sportmerk RectoVerso staat telefoon plots roodgloeiend: “Prinses Elisabeth draagt jullie!” (+)