Kroonprinses Elisabeth krijgt officiële postzegel voor haar 18de verjaardag KD

14 oktober 2019

06u00

Op 25 oktober blaast kroonprinses Elisabeth 18 kaarsjes uit. Om dat te vieren pakt Bpost uit met een gelimiteerde, officiële postzegel van de royal. De foto werd genomen door koning Filip in de tuinen van het Kasteel van Laken. 17 jaar geleden prijkte de prinses ook al op een postzegel.

Het volledig postzegelblaadje is te koop vanaf maandag 21 oktober op de webshop van Bpost en in de grotere postkantoren. In samenspraak met het Paleis werd er beslist om een foto te gebruiken die zo dicht mogelijk bij haar 18de verjaardag genomen werd, meldt Bpost in een persbericht. De foto werd genomen door papa Filip.

Voor Prinses Elisabeth is een eigen postzegel echter geen primeur. In 2002, op haar eerste verjaardag, prijkte ze reeds op een speciale postzegeluitgifte. Ook deze uitgifte is gelimiteerd in oplage. De zegels zijn online te koop en in de grotere postkantoren.