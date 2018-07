Kroonprinses Elisabeth ging voor fotoshoot snuisteren in de kleerkast van koningin Mathilde SD

18 juli 2018

20u38 0 Royalty Kroonprinses Elisabeth (16) laat zich op vlak van mode graag inspireren door haar moeder. Dat blijkt uit foto's die het Koninklijk Paleis vandaag vrijgaf. Daarop draagt Elisabeth een roze blouse die wel erg goed lijkt op een kledingstuk dat haar moeder, koningin Mathilde (45), in 2010 al droeg.

Koning Filip zit op 21 juli exact vijf jaar op de troon, en naar aanleiding van die verjaardag gaf het koningshuis nieuwe familiefoto’s vrij. Prinses Elisabeth ging stralend op de foto in een roze blouse en een bijpassende witte broek met bloemenprint.

Opvallend is dat haar moeder in 2010, toen ze nog prinses Mathilde was, dezelfde blouse droeg tijdens een bezoek aan de opera in De Munt. Ze ging er toen kijken naar een voorstelling over Don Quichotte.

Je moeders kleren dragen, het is voor vele tieners waarschijnlijk hun ergste nachtmerrie. Prinses Elisabeth maalt er echter niet om...

Zaterdag 21 juli is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers als zevende Koning der Belgen #5jaarKoning #MonarchieBe ©Koninklijk Paleis pic.twitter.com/DULjfM4s4L Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link