Kroonprins Charles zal Meghan morgen naar het altaar begeleiden DBJ

18 mei 2018

11u11

Bron: TMZ/BBC 16 Royalty Kroonprins Charles (69) zal Meghan Markle (36) morgen naar het altaar begeleiden wanneer ze trouwt met Prins Harry (33), dat meldt Kensington Palace. De vader van Meghan kan niet op het huwelijk aanwezig zijn door een complicatie aan zijn hart.

Meghan Markle kon donderdag haar tranen amper bedwingen toen ze aankondigde dat haar vader Thomas (73) - wegens een hartoperatie - niet aanwezig kon zijn op het huwelijk van morgen. Eerder had de voormalige actrice nog kritiek gekregen omdat ze haar familie en vader niet nauw genoeg zou betrekken bij de grote dag. “Ik heb altijd veel om mijn vader gegeven”, zei ze toen.

Het paleis heeft inmiddels verkondigd dat Prins Charles "verheugd is om Mrs. Markle te verwelkomen in de koninklijke familie." De moeder van Meghan Markle, Doria Ragland (61), zal samen met haar dochter naar de bruiloft in de kapel van Windsor gaan. Daar zal Doria ook voor de eerste keer de koningin ontmoeten. Aan Charles en William werd ze wel al voorgesteld. De ceremonie zal morgen van start gaan om 12u lokale tijd, dat is 13u bij ons.

De moeder van Meghan ontmoette Wiliam en Kate, en hun oudste kinderen George en Charlotte, donderdagnamiddag op het kasteel van Windsor. Woensdag ging ze al op de thee met Prins Charles en Camilla in het Clarence House in Londen.

Laatste nacht

Thomas Markle ging woensdagochtend onder het mes vanwege complicaties aan het hart, en meldde nadien aan de Amerikaanse website TMZ dat "hij zich goed voelde" en dat hij "volop aan het herstellen is van de operatie". Ondanks de succesvolle operatie lukte het Markle niet tijdig aanwezig te zijn. "De emotionele pijn is nog veel groter dan de fysieke pijn", zei hij daarover.

Meghan zal zaterdag begeleid worden door 10 bruidsmeisjes en -jongens, allemaal jonger dan acht jaar. Een getuige zal er niet zijn, want Meghan kon naar eigen zeggen niet kiezen tussen haar beste vrienden. De avond voor de trouw zal Meghan doorbrengen met haar mama in het luxueuze Cliveden House Hotel in Buckinghamshire, een tiental kilometer van Windsor Castle. Harry zal zijn laatste nachts als single doorbrengen in het Dorchester Collection's Park, samen met zijn broer William.

Prins Philip

Ook Prins Philip, echtgenoot van koningin Elizabeth, zal het huwelijk morgen bijwonen. Even was er twijfel of de 96-jarige prins wel fit zou zijn voor de grote dag. De prins kreeg begin april namelijk een nieuwe heup en verbleef daarna nog ruim een week in het ziekenhuis om weer te beginnen met lopen. Sindsdien heeft hij zichzelf op Windsor Castle onderworpen aan een stevig revalidatieprogramma. En dat heeft geloond, want Buckingham Palace bevestigt nu dat de prins, die volgende maand 97 wordt, op tijd hersteld is en de bruiloft niet hoeft te missen.

Een ingewijde vertelde The Sun dat Philip vastberaden was de bruiloft bij te wonen. "Hij loopt al weer zonder hulp. Zijn wilskracht is ongelooflijk. Als hij iets in zijn hoofd heeft, doet hij het ook." Volgens de bron liep Philip meermaals de trappen in Windsor Castle op en af om weer op krachten te komen. "En hij loopt al op volle snelheid door de kamers. Ze hebben hem zelfs op het hart gedrukt het rustiger aan te doen."