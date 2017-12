Kritiek voor prins Harry na interview met zijn vader kv

23u25

Bron: ANP 0 EPA Royalty Prins Harry kreeg vandaag niet alleen lof voor zijn gastoptreden in het ochtendprogramma 'Today' van BBC Radio 4. In de loop van de dag kwam er ook kritiek op sociale media, met name op het interview met zijn vader prins Charles, met wie hij onder meer sprak over klimaatverandering en circulaire economie.

Journalisten die de prins van Wales zelf herhaaldelijk zelf om een interview hadden gevraagd en nul op het rekest kregen, reageerden bitsig. "Waarom laat de prins zich niet door kritische journalisten ondervragen?", was één van de verontwaardigde opmerkingen. Programmamaker Ben de Pear van Channel 4, die een vraaggesprek met Charles had afgeblazen toen zijn medewerkers een lijst met voorwaarden en eisen voorlegden, vroeg zich af of Harry en radio 4 die overeenkomst ook had moeten tekenen.

Op sociale media klaagden andere luisteraars over het feit dat 'gewone mensen' niet aan het woord kwamen en dat uitgerekend verwoede jagers als Charles - door zijn zoon aangesproken met 'Pa' - en Harry over natuurbehoud spraken. Harry zelf was tevreden over zijn optreden, zo liet Kensington Palace weten. Ook Britse kranten als Telegraph en The Guardian spraken van een succes, voor zowel de BBC als prins Harry (33).

Het programma kreeg wereldwijd aandacht omdat de prins ook een interview maakte met de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Obama sprak over zijn leven na het presidentschap, uitte zijn bezorgdheid over het gebruik van sociale media, en verkoos 'the Queen' boven rockband Queen. De vraag of hij boxershorts dan wel een gewone onderbroek droeg, bleef onbeantwoord.