Kritiek op prins Andrew: “Zielig dat hij de coronacrisis gebruikt om opnieuw in de belangstelling te komen”

11 april 2020

11 april 2020

Bron: Daily Mail 0 Royalty Het lijkt erop dat prins Andrew (60) niets goed meer kan doen. Zelfs een liefdadigheidsactie komt hem op veel kritiek te staan.

Enkele recente foto’s die Antonia Marshall, de assistente van Sarah Ferguson, online plaatste, hebben een storm van kritiek veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk. Op de beelden is te zien hoe prins Andrew samen met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson cupcakes in zakjes steekt. Die lekkernijen zijn bedoeld voor de zorgmedewerkers van het Thames Hospice in Windsor. Op een andere foto is te zien hoe Andrew de roze zakjes persoonlijk gaat overhandigen in het ziekenhuis. “Sarah Ferguson en de hertog van York hebben vandaag de verzorgingspakketten voor het Thames Hospice in Windsor ingepakt", schrijft Marshall bij de beelden. “De familie York vormt een geweldige en trouwe eenheid. In deze crisis blijven ze andere mensen helpen. Ik ben zo trots op hen allemaal ...” De foto’s zijn vermoedelijk gemaakt bij de Royal Lodge, de woning van Andrew in het park van Windsor Castle. Naar verluidt zitten Andrew en Sarah daar samen met dochter Eugenie en haar man Jack Brooksbank in zelfisolatie.

Tom Bower, die al enkele biografieën over de royals op z'n naam heeft staan, is echter niet onder de indruk van de actie van de prins. “Het is best zielig hoe hij de coronacrisis gebruikt om zich opnieuw in de belangstelling te werken", klinkt het. “Hij zou die goede daden moeten doen, maar dan zonder die trashy foto’s online te plaatsen, zodat hij sympathie wint.” En hij zucht: “Als ze allebei maar zouden aanvaarden dat het hun enige publieke taak is om onzichtbaar te blijven voor het publiek.” Ook op Instagram klinken kritische stemmen. “Nu verpakt hij cadeautjes voor de zorgmedewerkers, en dat is geweldig, maar voordien knuffelde ‘prins Andrew’ met pedofielen", schrijft iemand. En een ander reageert: “Een beetje te laat, dit. Maar hé, blijf proberen.”

Toch is niet iedereen het met die analyse eens. Royaltywatcher Richard Fitzwilliams noemt het gebaar van prins Andrew ‘bewonderenswaardig’. “Dit is wat hij zou moeten doen. Wanneer iemand zoiets doet, is het erg duidelijk dat we dat moeten waarderen.” Toch benadrukt ook hij dat kritiek op de prins vanwege zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, helemaal terecht is.

Sinds uitlekte dat prins Andrew seks had met een van de minderjarige slachtoffers van Jeffrey Epstein, ligt hij constant onder vuur. Hij probeerde nog om z’n reputatie op te krikken door middel van een interview met BBC, maar dat liep faliekant fout. Sindsdien heeft hij z’n publieke taken neergelegd en is hij uit de belangstelling verdwenen. Tot nu dus.

