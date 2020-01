Kritiek op bezoek van prins Harry en Meghan aan Canadese ambassade na mysterieuze vakantie BDB

06 januari 2020

22u06

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) en z’n echtgenote Meghan Markle (38) zijn terug in Londen na een maand vakantie in Canada. En dat ze genoten hebben van dat verlof blijkt uit hun eerste activiteit: een bezoekje aan de Canadese ambassadeur om hem te bedanken voor de gastvrijheid van z’n land. En die visite levert het echtpaar een pak kritiek op.

Harry en Meghan verbleven met zoon Archie de voorbije maand in Canada en genoten van een vakantie die omhuld was met een sluier van mysterie. Voor hun veiligheid en uit respect voor hun privacy bleven hun verblijfplaats en plannen strikt geheim, maar na een tijdje lekte toch uit dat ze onder andere tijd doorbrachten in Horth Hill Regional Park, een prachtig en rustgevend natuurgebied op Vancouver Island.

Dat de twee nu meteen na hun vakantie al een bezoek brengen aan de Canadese ambassade zorgde meteen voor verhitte discussies op sociale media. Critici snappen namelijk niet dat het echtpaar zo uitdrukkelijk hun dank gaat uitspreken voor een privévakantie waarover niemand iets mocht weten. “Dit is belachelijk. Een simpel bedankbriefje was ruim voldoende geweest. Het is enorm vreemd om publiekelijk - de media zijn uitgenodigd - te bedanken voor een reis waarbij de media niet gewenst waren”, klinkt het.