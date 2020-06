Krijgt ze ook titel van prinses? Delphine Boël en koning Albert kruisen degens pas op 10 september Hof van beroep Brussel ADN

02 juni 2020

17u26

Bron: Belga 7 Royalty De volgende zitting voor het Brusselse hof van beroep in de zaak-Boël zal niet aanstaande donderdag, 4 juni, plaatsvinden, maar pas op 10 september. Dat melden de advocaten van Delphine Boël en koning Albert. Op die zitting zal koning Albert niet langer het wettelijke vaderschap betwisten, meldt meester Alain Berenboom, advocaat van de koning. Wel zal gepleit worden over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels "Hare Koninklijke Hoogheid" en "prinses van België".

Eind januari maakte koning Albert II zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij de biologische vader is van Delphine Boël.

Zijn advocaat, Alain Berenboom, deelde meteen ook mee dat de koning niet langer juridisch zou betwisten dat hij de wettelijke vader is. Het Brusselse hof van beroep moest zich vervolgens nog een laatste maal buigen over het dossier en die zitting was voorzien op donderdag 4 juni. Door de coronacrisis is de zitting evenwel uitgesteld naar 10 september.



"Wij zullen op die zitting geen betwisting meer voeren over het wettelijke vaderschap" zegt meester Berenboom dinsdag. "Maar over de andere punten zal wel nog gedebatteerd worden.”

Prinses van België?

Die andere punten zijn volgens meester Berenboom de vraag van Delphine Boël om de naam van haar wettelijke vader aan te nemen, en om de titel "prinses van België" te dragen, net als prinses Astrid, de andere dochter van koning Albert.

Het gewijzigde koninklijk besluit van 2015 over het verlenen van prinselijke titels laat daarvoor een opening voor de kinderen en kleinkinderen van koning Albert.

De advocaat van Delphine Boël, meester Marc Uyttendaele, wenste niet in te gaan op de inhoud van de debatten die nog voor het hof gevoerd moeten worden.

Lees ook:

Koning Albert en Delphine Boël: een reconstructie van de hele zaak

Heeft Delphine Boël nu recht op de erfenis? En krijgt ze een dotatie? (+)

Het verhaal van Jacques Boël: de steenrijke industrieel die de schijn ophield om een schandaal te vermijden (+)