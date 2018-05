Krant slaat alarm over veiligheid van huwelijk van Harry en Meghan KDL

08 mei 2018

09u43

Bron: ANP 0 Royalty Na hun huwelijk in St. George's Chapel op 19 mei zullen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in een open rijtuig door de hoofdstraat van Londen rijden. De krant Daily Express vindt dat een enorm risico.

"Er zijn zoveel plekken waar schutters zich kunnen verstoppen en terroristen dingen kunnen laten vallen op de stoet. De 3 kilometer lange route komt langs honderden flats, huizen, winkels en balkons die het koninklijke paar zullen overzien terwijl ze langsrijden", klinkt het in de krant.

Sarajevo

De Daily Express maakt zelfs een vergelijking met de Bosnische hoofdstad Sarajevo waar in de jaren negentig bezoekers van de markt vanaf de omringende bergen werden beschoten met mortieren, waarbij tientallen doden en gewonden vielen. "Angst voor een Sarajevo-achtige aanslag bij huwelijk prins Harry en Meghan Markle", luidt in de verontruste krant. Voor het huwelijk van Harry en Meghan worden 3.000 politiemannen en militairen ingezet, dat is goed voor zo'n 2,5 procent van alle beschikbare agenten in Engeland en Wales. De veiligheidsoperatie is gedeeltelijk uitdagender dan voor het huwelijk in 2011 in Londen van prins William en Kate Middleton, omdat toen door veel bredere straten werd gereden met de koets.