Kookboek van Meghan Markle zamelde al meer dan half miljoen pond in MVO

17 juni 2019

10u22 0 Royalty ‘Together: OUr Community Cookbook’, het kookboek dat samen met Meghan Markle werd samengesteld door de bewoners van Grenfell, leverde 500.000 pond (561.000 euro) op.

Sinds maart dit jaar werden er al 130,000 kopieën verkocht. De geschatte opbrengst van het project was eigenlijk maar de helft van het bedrag dat uiteindelijk werd opgehaald. Men had de aanhoudende populariteit van de hertogin dus een beetje onderschat.

Het project kwam er na de tragische woningbrand in Grenfell Tower, in 2017. Daarbij kwamen 72 mensen om het leven en verloren vele anderen hun onderkomen. Een groep vrouwen kwam destijds samen om maaltijden te koken voor de overlevenden. Ze kwamen samen in het Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre in West London, waar ze de hele dag boven de potten stonden om iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Hoe langer hoe meer vrouwen hoorden van het initiatief en kwamen langs om te helpen. Meghan Markle, de hertogin van Sussex, voelde zich zo geïnspireerd door hun liefdadigheid dat ze zelf geld ging inzamelen om de keuken van goederen en ingrediënten te voorzien.

Dat deed ze door een kookboek uit te brengen, waarin 50 recepten die regelmatig werden klaargemaakt in die bewuste keuken werden opgenomen. Het voorwoord werd geschreven door Meghan zelf. Ze bezocht de keuken ook verschillende keren om zelf een handje toe te steken. Vandaag worden er nog steeds maaltijden klaargemaakt voor mensen die het minder hebben.

Dankzij de opbrengst van het kookboek is de keuken ondertussen volledig opnieuw ingericht en voorzien van betere apparatuur, ze kan vanaf nu ook zeven dagen op zeven open blijven.