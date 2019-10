Koninklijke vacature: Buckingham Palace zoekt persoonlijke assistent voor de Queen TDS

26 oktober 2019

09u09

Bron: Hello! Magazine 0 Royalty Wie ooit gedroomd heeft om voor een koninklijke familie te werken heeft geluk - de Britse Queen Elizabeth (93) is op zoek naar een nieuwe persoonlijke assistant. De vacature voor de ‘koninklijke job’ in Buckingham Palace staat op de site van het paleis en werd ook verspreid via LinkedIn. Gegadigden moeten wel snel zijn: na 27 oktober worden geen sollicitaties meer aanvaard.

De functieomschrijving belooft in ieder geval “blootstelling aan de hele organisatie” en maakt duidelijk dat de uiteindelijke kandidaat een belangrijke rol in het paleis zal krijgen. De werknemer zal aan de slag gaan in het kantoor van de Private Secretary, die de koningin ondersteunt bij al haar officiële en belangrijke taken.

Buckingham Palace is op zoek naar “zeer ervaren assistent die het gewend is om individuen op bestuursniveau te ondersteunen.” Een assistent die “kalm en georganiseerd kan blijven, zelfs wanneer hij of zij onder druk staat.” De juiste kandidaat moet volgens de vacature ook “uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden hebben, en moet kunnen werken als onderdeel van een team en contacten kunnen onderhouden met mensen op alle niveaus.” De jobadvertentie vermeldt ook de werkuren: 37,5 uur per week gedurende vijf dagen, van maandag tot vrijdag.

In ruil voor het ongetwijfeld harde werk krijgt de medewerker “een competitief salaris en voordelenpakket, plus de trots die hoort bij het werken voor een van de beroemdste families ter wereld.” Hoewel Buckingham Palace de officiële residentie van de koningin is, draait het dan ook als een volwaardig bedrijf en worden er enkele van de belangrijkste formele evenementen van het jaar georganiseerd, waaronder allerlei staatsbezoeken en grootse tuinfeesten.