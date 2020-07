Koninklijke rel in Swaziland: vorst woest om commentaar van Amerikaanse ambassadeur op exuberante uitgaven TDS

30 juli 2020

19u08

Bron: ANP 0 Royalty In Swaziland, tegenwoordig eSwatini geheten, is woedend gereageerd op de scherpe kritiek van de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur Lisa Peterson op het spilzieke uitgavenpatroon van koning Mswati III.

“De opmerkingen waren beneden de status en waardigheid van een lid van het diplomatieke corps”, aldus het boze commentaar in de door het paleis gecontroleerde krant Observer. “Dit is een droevig en teleurstellend afscheid van de ambassadeur, dat al het goede werk dat ze de afgelopen jaren heeft verricht vernietigt. Het is maar goed dat ze vertrekt.” Het commentaar wordt door waarnemers beschouwd als de mening van het paleis.

Peterson nam geen blad voor de mond in een afscheidsgesprek met nieuwsmedia uit eSwatini. Ze vroeg zich af of ontwikkelingshulp nog wel zinvol was op het moment dat de koning en zijn familie zich te buiten gingen aan de aanschaf van dure auto’s en reisjes naar Disneyland en New York.

Belastinggeld

“We zijn op het punt aangekomen dat je je afvraagt waarom ons belastinggeld hiernaartoe gaat. Waarom moet het belastinggeld van mijn kinderen worden besteed aan gezondheidszorg in dit land, terwijl het duidelijk is dat de koning geld teveel heeft en niet weet wat hij ermee moet doen,” aldus Peterson.

Koning Mswati (52) had in december elf nieuwe Rolls-Royces gekregen, waarvan het de vraag is of ze een geschenk waren in ruil voor gunsten of een onverantwoordelijke uitgave van ruim 4 miljoen. Peterson vond dat er paal en perk moet worden gesteld aan de koninklijke uitgaven. Die worden bekostigd uit de schatkist en het parlement mag er volgens de grondwet geen rem op zetten. Tijd om de grondwet te veranderen aldus de Amerikaanse ambassadeur.

