Koninklijke familie straks op post bij nationale feestdag TDS

10 juli 2018

19u59

Bron: ANP 0 Royalty Koning Filip, koningin Mathilde, prinses Astrid en haar man prins Lorenz wonen vrijdag 20 juli het concert Preludium tot de Nationale Feestdag bij in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Later op de avond is het koningspaar bij het Bal National op het Vossenplein in Brussel, kondigt het Koninklijk Paleis aan.

De koning en koningin gaan op vrijdag 21 juli naar de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel voor de traditionele dankdienst ter gelegenheid van de nationale feestdag. De verwachting is dat net als vorig jaar de vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde meekomen naar het Te Deum.

Uit de aankondiging blijkt dat prinses Astrid en haar man prins Lorenz dit jaar kiezen voor het Te Deum in Gent. Prins Laurent en zijn echtgenote prinses Claire gaan naar de dankmis in Luik.

's Middags is de koninklijke familie bij het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein te Brussel. Na het defilé bezoekt de koninklijke familie het feest in het park. Ons land viert jaarlijks op 21 juli de Nationale Feestdag. Op die dag legde in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de eed af.