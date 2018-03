Koninklijke dubbelgangers: deze beelden van Meghan, Harry, William en Kate brengen je gegarandeerd aan het twijfelen TDS

15 maart 2018

17u30

Het Amerikaanse netwerk Lifetime heeft de Nieuw-Zeelandse filmactrice Bonnie Soper gecast voor de rol van prinses Diana in de televisiefilm over de Britse prins Harry en zijn aanstaande echtgenote Meghan Markle. De Britse actrice Maggie Sullivan neemt de rol van de Britse koningin Elizabeth II op zich, meldt Deadline. De opnames van de film Harry & Meghan: A Royal Romance, zijn al begonnen in Vancouver, zodat de film al in het voorjaar klaar is. Eerder werd al bekend dat Murray Fraser de rol van prins Harry speelt. Voormalig Suits-actrice Meghan Markle wordt gespeeld door Parisa Fitz-Henley. De film vertelt het verhaal over hoe Harry en Meghan elkaar ontmoetten en hoe de liefde opbloeide.