Koninklijke crypte van Laken geopend ter herdenking van 85e sterfdag koningin Astrid

29 augustus 2020

17u19

Bron: ANP 0 Royalty De koninklijke crypte in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk in Laken is momenteel geopend voor het publiek. Dat kan eer bewijzen bij het graf van de precies 85 jaar geleden in Zwitserland verongelukte koningin Astrid. Zij was getrouwd met koning Leopold III en de moeder van ‘onze’ voorlaatste twee koningen, Boudewijn en Albert II.

Vijf jaar geleden ging haar kleinzoon koning Filip met zijn zoon prins Gabriël naar Küssnacht bij het Vierwoudstedenmeer om bloemen te leggen bij het kruis dat haar sterfplaats markeert. Bij de 75e herdenking in 2010 was het Filips koning Albert II, die veertien maanden oud was toen Astrid stierf, die naar Zwitserland ging.

De van oorsprong Zweedse koningin Astrid, die nog altijd bekend staat als de ‘sneeuwprinses uit het Noorden’, was nog geen dertig jaar oud toen ze op 29 augustus 1935 op weg naar België bij een auto-ongeluk in Küssnacht om het leven kwam. Haar man koning Leopold III had de de macht over het stuur verloren en de auto raakte van de weg af. Astrid werd eruit geslingerd en kwam met haar hoofd tegen een boom terecht en was op slag dood.

Groot verdriet

Leopold, die met de auto tegen een andere boom tot stilstand kwam, raakte lichtgewond. Hij was een jaar eerder koning geworden na het overlijden van zijn vader koning Albert I. Met Astrid, met wie hij in 1926 in Stockholm was getrouwd, had hij drie kinderen: Joséphine-Charlotte, Boudewijn en Albert.

De uitvaart was destijds een uiting van massale rouw, te vergelijken met het grote verdriet na de auto-ongelukken van prinses Grace van Monaco en Diana, prinses van Wales.

