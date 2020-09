Koninklijk paleis zet jarige Paola (83) in de bloemetjes met opvallende beelden TDS

12 september 2020

07u39

Bron: ANP 0 Royalty Het Koninklijk paleis staat stil bij de 83e verjaardag van koningin Paola, de moeder van koning Filip (60) en echtgenote van de sinds 2013 afgetreden koning Albert II (86). Het paleis plaatste twee jeugdige foto’s van Paola op sociale media, waarop ze onder anderen is te zien met haar twee oudste kinderen Filip en Astrid.

Die opname is ironisch daags nadat het Hof van Beroep in Brussel het wettig vaderschap moest vaststellen van Delphine Boël, de in 1968 geboren buitenechtelijke dochter van Albert. Begin jaren zestig was het huwelijk van Albert en de van oorsprong Italiaanse Paola alles behalve harmonieus, en het gezinsleven zoals afgebeeld op de foto allesbehalve gelukkig. Filip kreeg maar weinig aandacht van zijn ouders die gescheiden levens leidden.

Van een ultieme scheiding kwam het echter niet. Albert was niet bereid zijn prinsheerlijke leven op te geven en zijn minnares Sybille de Selys Longchamps - de moeder van Delphine - zag ook teveel problemen opdoemen als hun relatie verder zou gaan. Uiteindelijk kwam het ook tot een verzoening tussen Albert en Paola, die in 1993 koning en koningin van België werden.

Liefhebbende moeder

Van dochter Delphine wilde de koning niets meer weten, naar verluidt mede om de herstelde relatie met Paola niet te verstoren. Dat zou ook verklaren waarom Albert zich zo hardnekkig verzette toen Delphine na de troonswisseling in 2013 en het daarmee opheffen van de onschendbaarheid van de koning om erkenning van zijn vaderschap vroeg, en daarvoor naar de rechter stapte. In januari gaf Albert uiteindelijk toe; DNA-bewijs maakte elke verdere ontkenning ook zinloos.

Paola heeft zich nooit publiekelijk over de ongetwijfeld pijnlijke affaire uitgelaten, maar het is opmerkelijk dat het paleis haar op haar verjaardag nadrukkelijk presenteert als liefhebbende moeder.



