Koninklijk kabinetschef Vincent Houssiau laat frisse wind door paleis waaien: “Philippe Geubels op de koffie, dat was voor zijn komst ondenkbaar” Erlend Hamerlijnck

14 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Hij zit er al 19 maanden, maar pas sinds de verkiezingen zijn alle spots gericht op Vincent Houssiau (56), de kabinetschef van koning Filip (59). Zelf blijft de man liever discreet in de schaduw, maar z’n invloed binnen het hof is onmiskenbaar. “Hij is een harde werker die onze monarchie nog veel diensten zal bewijzen”, zegt z’n voormalige baas, afscheidnemend minister Koen Geens, in Dag Allemaal.

Naast lintjes knippen, ­handen schudden en minzaam glimlachen heeft de koning der Belgen nog één belangrijke taak. Na federale verkiezingen is het aan hem om een formateur de opdracht te geven een regering te vormen. Dé belangrijkste politieke adviseur van koning Filip is z’n kabinetschef Vincent Houssiau, de verbindingsman tussen paleis en politiek.

West-Vlaams accent

Vincent Houssiau is een dokterszoon uit Brussel, tweede zoon en vijfde kind in een gezin van zeven. Hij is al 21 jaar getrouwd met de Waalse Marie-Gerard Manhaeghe, maar kinderen hebben ze niet. Houssiau groeide op in een Franstalig nest, maar kan dat uitstekend verbergen. “Bij onze eerste ontmoeting dacht ik dat hij uit West-Vlaanderen kwam”, zegt een relatief recente kennis die enkel anoniem wil reageren. “Hij kan niet enkel met ministers en bedrijfsleiders praten, maar ook met de man in de straat. Daardoor weet hij wat er leeft bij de bevolking.”

Politiek neutraal

Dat het Vlaams Belang voor het eerst in zijn bestaan werd uitgenodigd op het paleis schrijven veel mensen dan ook toe aan de invloed van Vincent Houssiau. “Laurette Onkelinx van de PS reageerde daar hysterisch op”, zegt N-VA politicus Pol Van Den Driessche. “Alsof de koning plots een grote sympathie heeft getoond voor die partij, terwijl de politieke neutraliteit van de monarchie als instelling juist aangetast wordt als de koning niet zou praten met een partij die net zoveel stemmen heeft. ­Dergelijke reacties tonen aan hoezeer Houssiau als eerste adviseur van de koning op eieren moet lopen. Bovendien heeft de kiezer de puzzel wel bijzonder complex gemaakt. Volgens mij heeft de koninklijke kabinetschef de moeilijkste job van het land op dit moment.”

Beste keuze

Na zijn studie filosofie nam Vincent Houssiau met succes deel aan het diplomatenexamen. Eerst werkte hij op de ambassade in Athene, later werd hij secretaris van de Belgische ­vertegenwoordiging bij de ­Europese Unie. Na acht jaar in die functie werd hij diplomatiek adviseur bij de premier voor hij kabinetschef werd bij - achtereenvolgens - Steven Vanackere en Koen Geens. “Houssiau is een zeer competente diplomaat”, zegt een hooggeplaatste collega. “Hij is razend intelligent en omdat hij zes jaar op federale kabinetten heeft gewerkt, kent hij het politieke milieu ook zeer goed. Ik zou hem niet omschrijven als een bijzonder joviale man. Daar is hij te discreet voor, wat wel een essentiële eigenschap is om in het paleis te aarden. De job van koninklijk kabinetschef is hem echt op het lijf geschreven.”

Menselijke warmte

“Vincent Houssiau volgt met Jacques van Ypersele en Frans van Daele twee grote persoonlijkheden op”, vult minister van staat Herman De Croo aan. “Maar Vincent is innemend, voelt andere mensen heel goed aan en hij heeft ook humor. Ik weet niet van wie het idee kwam om dat verjaardagsfilmpje van koning Filip met Philippe Geubels op de koffie te maken, maar voor Vincent daar zat, was zo’n stunt nooit doorgegaan. En geef toe, het was een sympathieke bedoening, hé.”

Zingende pianist

In 2008 haalde toenmalig ­premier Herman Van Rompuy Vincent Houssiau van de Europese Unie naar zijn kabinet, maar niemand werkte zo lang met hem samen als Koen Geens, de afscheidnemende minister van Justitie. “We waren een perfect complementaire tandem”, aldus Geens. “Lachend noemden mijn medewerkers mij hun strenge vader en hem de empathische moeder. Hij is een harde werker, maar kan heel goed ontspannen. Ik herinner me missies in het buitenland waarop hij ’s avonds begon te zingen terwijl hij zichzelf op de piano begeleidde.”

Een edelman met veel contacten op het paleis wijst op een modernisering die onopgemerkt is gebleven. “Sinds Vincent Houssiau kabinetschef is, heeft koning Filip enkel persoonlijke titels verstrekt en geen nieuwe erfelijke adel gecreëerd”, zegt hij. “In alle stilte komt het paleis zo tegemoet aan de kritiek dat een verheffing in de adelstand niet meer van deze tijd is. Het toont volgens mij aan dat Houssiau de monarchie nog veel diensten kan bewijzen in de toekomst.”