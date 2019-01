Koninklijk gezin naar Egypte, vlak na de aanslag PhG

02 januari 2019

00u00 0 Royalty Het koninklijk gezin heeft de eindejaarsperiode in Egypte doorgebracht. Volgens een lokale krant streken Filip, Mathilde en hun vier kinderen afgelopen weekend neer in het land waar vrijdag nog een aanslag gepleegd werd.

De Egyptische veiligheidsdiensten namen geen enkel risico na de bomaanslag op een bus met toeristen nabij de piramides van Gizeh, waarbij vier mensen om het leven kwamen. In Aswan, waar het koninklijk gezin overnachtte in het Sofitel Legend Old Cataract-hotel, werden strenge maatregelen genomen, weet de krant Al-Masry Al-Youm. Zo werden tijdens de verplaatsingen van het gezelschap telkens meerdere straten afgesloten.

Het gezin bezocht onder meer de dam op de Nijl, de Philae-tempel, de onvoltooide obelisk, de tempel van Kom Ombo en die van Edfu. Ook een uitstap naar het 200 kilometer noordelijker gelegen Luxor stond op het programma. Na drie dagen zat de trip er alweer op.

Het paleis geeft geen commentaar op de berichtgeving in de Egyptische pers. Koningin Mathilde bezocht het land eerder al. Eerder vertelde ze dat ze in haar jeugd vrijwilligerswerk gedaan heeft in de sloppenwijken van Caïro.

