Koningspaar voor het eerst met de trein op staatsbezoek PhG

15 oktober 2019

08u26 0 Royalty Koning Filip en koningin Mathilde zijn vertrokken naar Luxemburg voor een driedaags staatsbezoek. In het station Brussel-Luxemburg stapten ze op de speciale trein met het koninklijk logo. De trein bestond uit enkel eerste klasse-stellen. “Dank u om voor een duurzaam vervoersmiddel als de trein te hebben gekozen”, heette de NMBS het koninklijk gezelschap en de andere reizigers welkom in de rechtstreekse trein tussen Brussel-Luxemburg en Luxemburg.

Voor de eerste keer gaan Filip en Mathilde met de trein op staatsbezoek. De reis heeft veel weg van een familiebezoek want groothertog Henry is een neef van Filip. Eén kleine domper op de familievreugde: groothertogin Maria Teresa moet forfait geven omdat ze aan de knie geopereerd is. Haar schoondochter Stéphanie zal haar vervangen. Zij is de echtgenote van kroonprins Guillaume. De Belgische Stéphanie de Lannoy trouwde in 2012 met Guillaume.



Het vorstenpaar voert een uitgebreide delegatie aan. Niet minder dan zes ministers zullen minstens een deel van het staatsbezoek meemaken. Onder hen zijn oude bekende Elio Di Rupo (PS), nu minister-president van de Waalse regering, en ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal aan enkele activiteiten deelnemen. Daarnaast maken 20 academici, 63 zakenmensen en 32 persmensen deel uit van de delegatie.



De koning heeft onder meer een aantal belangrijke economische afspraken, de koningin bezoekt onder andere de universiteit. Het staatsbezoek begint vandaag en duurt tot donderdag. Volgend jaar gaan de vorsten op staatsbezoek naar Italië en Chili.