Koningspaar even geëvacueerd na brandalarm tijdens symposium in Luxemburg

16 oktober 2019

15u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Royalty Op het staatsbezoek in Luxemburg zijn onze koning en koningin deze namiddag in veiligheid gebracht nadat een alarm af ging tijdens een symposium dat ze bijwoonden. De zaal, waar ook Elio di Rupo en Jan Jambon aanwezig waren, werd ontruimd. Even later bleek het om vals alarm te gaan.

Toen het brandalarm afging, stond Waals minister-president Elio Di Rupo achter de microfoon. Een goed kwartier later kon het gezelschap terug in het auditorium. Di Rupo vervolgde zijn uiteenzetting met de opmerking dat hij niet de bedoeling had “de zaal in vuur en vlam te zetten”.