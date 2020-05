Koningspaar en premier Wilmès herdenken 75ste verjaardag Bevrijding Redactie

09 mei 2020

06u00 1 Royalty Koning Filip, koningin Mathilde en premier Sophie Wilmès (MR) hebben gisterenvoormiddag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en hulde gebracht aan de slachtoffers van toen. 75 jaar geleden, op 8 mei 1945, capituleerde Duitsland.

Aan het graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in hartje Brussel vond een korte plechtigheid plaats. Koning Filip legde een bloemenkrans neer bij het graf, waarna premier Wilmès, legerchef Marc Compernol en het koningspaar een minuut stilte in acht namen. Twee trompettisten van de militaire kapel lieten de Last Post weerklinken. Na ondertekening van het gulden boek door het staatshoofd weerklonken nog de Europese hymne en de Brabançonne.

