Koningshuis investeert 4,75 miljoen euro om kasteel van Laken energiezuiniger te maken LOV

24 juni 2020

11u23

Bron: Belga 0 Royalty De tuin van koning Filip (60) ligt er momenteel nogal bouwvallig bij. Na een onderbreking omwille van het coronavirus heeft de Regie der Gebouwen de duurzaamheidswerken op het koninklijk domein van Laken hervat. Vanaf volgende winter 2020-2021 wordt de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek gebruikt om de gebouwen van het koninklijk domein, waaronder de serres, te verwarmen.

Bepaalde delen van het enorme domein zijn momenteel volledig omgeploegd. Er werden grote geulen gegraven, zodat de leidingen van het warmtenetwerk van de stookketels verbonden kunnen worden met de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek. Voor dit project wordt er samengewerkt met Brussel-Energie en de koning verleent ook zijn volledige steun. Brussel-Energie zorgt voor de aansluiting van het warmtenetwerk op het gehele domein en de Regie der Gebouwen zorgt voor de hydraulische verbinding tussen de wisselaars en de bestaande verwarmingsinstallaties.

"De aansluiting op het warmtenetwerk van de verbrandingsoven geeft de kans om niet enkel de uitstoot van CO 2 met 2.700 ton per jaar te verminderen, maar ook om de energiefactuur van het koninklijk domein te verlagen. De bedoeling is dat dit netwerk operationeel is vanaf het volgende verwarmingsseizoen", vertelt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

De duurzaamheidswerken kosten in totaal ongeveer 4,75 miljoen euro, gedeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking, die de kostprijs van de installatie van het warmtenetwerk zullen terugbetalen via een vast maandelijks bedrag gedurende 25 jaar. De werken kaderen in de duurzaamheidsstrategie van de Regie der Gebouwen.