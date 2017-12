Koningshuis boven carrière: ook deze royals gaven naast Markle hun job op LVA

Bron: Der Spiegel 0 AFP Royalty Wanneer prinsen of prinsessen een partner kiezen zonder blauw bloed, dan geven die laatsten vaak hun job op in ruil voor een koninklijk bestaan. Kort nadat prins Harry en Meghan Markle hun verloving aankondigden, werd bekend gemaakt dat Markle haar rol als advocate in de serie 'Suits' zou opgeven. Zij is daarmee niet de eerste die het koningshuis boven haar wereldlijke carrière plaatst.

Ook koningin Maxima van Nederland leidde ondanks verre adellijke voorouders een burgerlijk bestaan. De Argentijnse Máxima Zorreguieta Cerruti studeerde economie in Buenos Aires en werkte daarna voor verschillende banken, onder andere voor Deutsche Bank. Na haar verloving met prins Willem-Alexander werd ze full-time verloofde, prinses en tenslotte koningin.

Letizia Ortiz Rocasolano van Spanje was vroeger journaliste. Ze werkte onder andere voor de Spaanse krant 'La Nueva España', bij het persagentschap EFE en voor de nieuwszenders Bloomberg en CNN+. Aan haar carrière kwam een einde toen ze in 2004 met Felipe VI trouwde. Sinds 2014 is ze koningin van Spanje.

Ook niet-adellijke mannen geven soms hun beroep op. Daniel Westling was fitnessinstructeur en gediplomeerd vrijetijdspedagoog. Sinds 2010 combineert hij op unieke wijze zijn beroep met zijn liefdesleven: als haar personal trainer trouwde hij met de Zweedse kroonprinses Victoria. Hij is de eerste echtgenoot zonder blauw bloed binnen het Zweedse koningshuis.

Voor Charlène Wittstock in 2011 met Albert II van Monaco trouwde, was ze een succesvolle zwemster. Ze haalde in de disciplines vrije slag en rugslag meerdere gouden en zilveren medailles en nam ook deel aan de Olympische Spelen in Sydney in 2000, waar ze als lid van het Zuid-Afrikaanse team de vijfde plaats haalde.

We blijven in dezelfde familie; Charlènes echtgenoot is de zoon van Grace Kelly, die in 1956 haar Hollywoodcarrière opgaf om met Rainier III van Monaco te trouwen. Ze speelde in verschillende Hitchcock-films en won in 1955 een Oscar voor beste actrice voor haar rol in "The Country Girl".

Grace Kelly en James Stewart in Rear Window (1954) van Hitchcock.

De Franse Marie Cavellier tenslotte studeerde marketing en PR in New York. Ze werkte voor verschillende reclamebedrijven in New York en Parijs en daarna ook voor het nieuwsagentschap Reuters in Genève. Toen ze prins Joachim van Denemarken ontmoette, werkte ze voor ING. Sinds 2014 is ze de tweede vrouw van prins Joachim.