Koningshuis bevestigt: Spaanse ex-koning Juan Carlos bevindt zich in de Verenigde Arabische Emiraten KVE

17 augustus 2020

15u44

Bron: Belga 0 Royalty De Spaanse koning op rust Juan Carlos (82) bevindt zich in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verblijft daar al sinds begin augustus, bevestigt het koningshuis.



Vorige week waren al foto’s opgedoken waarop te zien was hoe de vader van koning Felipe op het vliegveld van Abu Dhabi aankwam.

Sinds Juan Carlos aankondigde Spanje te verlaten was het onduidelijk waar de gepensioneerde vorst verbleef. Eerder werd gespeculeerd dat hij mogelijk in Portugal of de Dominicaanse Republiek zou zitten.



Juan Carlos verliet zijn vaderland vanwege de "publieke weerklank" die de berichten over een smeergeldaffaire hebben uitgelokt. Juan Carlos hoopt dat zijn zoon zo zijn functie als staatshoofd "in alle rust en kalmte" kan uitoefenen.

Spaanse media wisten later te achterhalen dat de vader van koning Felipe met een privévliegtuig naar Abu Dhabi was gevlogen. Daar zou hij zijn intrek hebben genomen in een chique hotel. Het Spaanse koningshuis had dat toen niet bevestigd.

Spanje en Abu Dhabi hebben overigens een uitleveringsverdrag. Dat heeft de vorst jaren geleden zelf ondertekend.

