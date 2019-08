Koningsdrama in Maleisië nog niet voorbij: “De sultan is wél de vader van mijn zoontje” TK

15 augustus 2019

12u00

Bron: ANP/Hype 0 Royalty Het koningsdrama dat Maleisië al maanden in haar ban houdt, is nog niet voorbij. De strijd tussen de voormalige vorst Muhammad V (50) en zijn ex-vrouw Rihana Oksana Voevodina (27), voor wie hij aftrad, blijft maar doorsudderen. Rihana blijft volhouden dat Muhammad V de vader van haar tien maanden oude zoontje is en dat het jongetje ooit op de troon zal terechtkomen.

Toen sultan Muhammad V en de knappe Oksana, een voormalige Miss Moskou, in juni 2018 tijdens een geheime moslimceremonie in Maleisië in het huwelijk traden, stond het erg religieuze land op zijn kop. Een leider die trouwde met een model waarvan bikinifoto’s in omloop zijn? Dat kon bij veel mensen niet door de beugel. Zo deed Oksana ooit mee aan een ‘Temptation Island’-achtige realityshow waarin ze poedelnaakt in een zwembad dook. In het water zou ze seksuele handelingen hebben verricht met een mannelijke deelnemer en van dat moment doken eind vorig jaar ook illegaal gemaakte foto’s op die de Maleisische vorst in grote verlegenheid brachten.

In principe was er geen wet die Muhammad V tegenhield om op de troon te blijven, maar uiteindelijk trad hij onder grote druk (van zijn collega-sultans) toch af. Sultan Abdullah (59) van de staat Pahang werd op 31 januari dit jaar gekozen als nieuwe koning van Maleisië. Het land, dat uit een aantal staten bestaat, kent een soort doorschuifsysteem waarbij ieder vijf jaar een nieuwe sultan op de troon komt.

Zwangerschap en scheiding

Na alle heisa trok Muhammad V zich met zijn intussen zwangere beautyqueen terug in Kuala Lumpur, waar hij zich volgens zijn woordvoerder ‘zou concentreren op zijn gezin’. Dat geluk was echter maar van korte duur, want enkele weken geleden raakte bekend dat de twee alweer gescheiden zijn. En dat amper een paar weken na de geboorte van hun zoontje in mei. Uit opgedoken rechtbankstukken, in handen van The New Straits Times (een Engelstalige tabloid in Maleisië, red.), bleek dat de echtscheiding recent door een sharia-rechtbank werd uitgesproken door drie keer het woord ‘talak’ te zeggen. Volgens de islamitische wetten betekent dat de ernstigste en meest onomkeerbare vorm van echtscheiding die mogelijk is.

De breuk van het koppel werd nooit officieel bevestigd, maar de Instagramposts van Oksana werden er in ieder geval niet positiever op. Haar berichten werden volgens Maleisische media ‘ronduit dubbelzinnig’ en er volgde zelfs een ‘snoeiharde sneer’ naar haar man. Ze schrijft onder meer, zonder aanvullende uitleg, dat “de man die echt van zijn vrouw houdt, alles zal doen voor zijn geliefde”, “liefde en zorgzaamheid de basis zijn voor een sterke en gezonde relatie” en dat “een goede echtgenoot altijd zijn vrouw zal steunen en aardig zijn en zich altijd voor honderd procent aan zijn beloften houden”.

Koninklijk zoontje?

En het blijft niet bij kritiek op haar voormalige man, want Oksana heeft duidelijk plannen met haar tien maanden oude zoontje. Op Instagram liet ze eerder al optekenen dat ze gelooft dat het ‘prinsje’ op een dag koning van Maleisië zal worden, “ook al heeft mijn man afstand gedaan van de troon”. Ze houdt die beweringen ook vol in een recente post. Daarin was ze samen met haar zoontje te zien, wiens gezicht ze evenwel onherkenbaar had gemaakt. Volgens heel wat mensen omdat Muhammad niet de echte vader is van het kind en de baby niet op hem lijkt. Onzin, brieste Oksana. “Als het zijn zoon niet was geweest, dan had ik nooit een account aangemaakt”, aldus de voormalige Miss Moskou. “Hij is Aziatisch en heeft hele grote ogen en lippen, die lippen heeft hij van mij.”

Oksana blijft ook volhouden dat ze nog steeds getrouwd is met Muhammad, ook al woont ze nu in Rusland en bevindt hij zich in Maleisië. Dat ze het land niet in mag, is een jammerlijk gevolg van de ‘politieke situatie’.