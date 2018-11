Koningin Paola zal niet aanwezig zijn op Te Deum TK

08 november 2018

18u10

Koningin Paola zal volgende week donderdag het traditionele Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag niet bijwonen. Koning Albert zal zonder zijn vrouw, die in september getroffen werd door een herseninfarct, naar de dankviering komen.

Ook prinses Astrid en haar man prins Lorenz zullen erbij zijn als het Te Deum wordt gezongen. Ook de komst prins Laurent en prinses Claire is bevestigd. Volgens de traditie is de regerende koning niet bij het feest waar hij zelf wordt geëerd, en ook koningin Mathilde is er volgens datzelfde gebruik niet bij.

Prins Laurent liet al enkele keren verstek gaan, maar zal er volgende week normaal gezien wel bij zijn. Het omstreden lid van de koninklijke familie lag vorig jaar nog onder vuur voor zijn omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in de zomer van 2017. Hij deed dat in militair kostuum, iets waarvoor hij geen toestemming had gevraagd aan de regering. Die besliste daarom in maart dit jaar om 15 procent (46.000 euro) van Laurents toelage in te trekken. Laurent tekende in september bij de Raad van State beroep aan tegen die beslissing. De zaak loopt nog steeds.

Koningsdag valt in België altijd op 15 november omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I.