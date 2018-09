Koningin Paola heeft ziekenhuis verlaten: "Alles gaat goed" Jef Artois/Eva Peeters

27 september 2018

13u53

Bron: VTM NIEUWS 1 Royalty Koningin Paola heeft het ziekenhuis verlaten. Dat heeft het Paleis zojuist bevestigd aan VTM NIEUWS.

Alles gaat goed met de koningin, zegt het Paleis, er is niets ernstig aan de hand. Later vandaag zullen ze communiceren over wat er juist aan de hand is.

Koning Albert is vannacht niet bij de koningin gebleven, maar kwam vanmiddag wel terug naar het ziekenhuis.