Koningin Máxima krijgt kritiek in eigen land: “Schandalig hoeveel kleren zij koopt in België” TDS

14 juni 2020

16u33

Bron: ANP 10 Royalty Het is “schandalig dat koningin Máxima 95% van haar kledingbudget over de grens uitgeeft”. Dat stelt de Nederlandse royalty- en modejournaliste Josine Droogendijk (29), die van het volgen van de koninklijke garderobe haar levenswerk heeft gemaakt, in een interview met het blad Villamedia.

De Nederlandse koningin rekent voor het grootste deel van haar kleding op ‘onze’ Belgische couturier Eduard Vermeulen, die met zijn modehuis Natan ook koningin Mathilde al jarenlang tot zijn vaste klanten mag rekenen. Bovendien komen ook de meeste hoeden van Máxima uit ons land: ontwerpen van Fabienne Delvigne zijn al jarenlang haar favoriet.

Koningin Máxima zou echter beter wat vaker naar Nederlandse mode-ontwerpers kijken, meent de modejournaliste. “Couturier Addy van den Krommenacker heeft vorig jaar een doorstart gemaakt. Waarom bestelt ze geen avondjurk bij hem?”, zegt ze verontwaardigd. Ze stelt bovendien ook vraagtekens bij de hoeveelheid kleding en outfits van Máxima. “Ik benoem het wel als Máxima haar vijftiende nieuwe rode jas draagt. Want, waren die vorige veertien dan niet goed genoeg?”

(lees verder onder de foto)

Als expert ter zake en wandelend archief van de koninklijke garderobe - Droogendijk zegt wellicht meer te weten over de kleding van Máxima dan de koningin zelf - zegt ze steeds de afweging te maken tussen respect en eerlijkheid. “Natuurlijk kan ik zeggen: wat heeft Máxima voor afschuwelijks aan. Ik zeg liever dat de culotte (broekrok) niet het beste in haar bovenhaalt. De ‘tone of voice’ is belangrijk. Ik krijg bakken kritiek als ik iets te kritisch ben”, aldus Droogendijk, die ook al enkele boeken over de kleding van de koningin op haar naam heeft staan.

LEES OOK:

PORTRET. Koningin Máxima: de Argentijnse die ‘ver weg’ wilde blijven van het koningshuis, maar elke crisis majestueus doorstaat

Nederlandse koningin Máxima kiest voor betaalbare H&M-jurk

IN BEELD. Koningin Mathilde trendsetter met modieus mondkapje